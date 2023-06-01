Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин встали в пару. Россиянин получил разрешение выступать за Германию

Теги сборная России ISU ФФКР Союз конькобежцев Германии сборная Германии пары переходы Никита Володин Минерва Фабьен Хазе Фигурное катание

Немецкая фигуристка Минерва Фабьен Хазе и россиянин Никита Володин встали в пару.

Федерация фигурного катания России (ФФКР) одобрила переход Володина, после чего Союз конькобежцев Германии подал заявку в Международный союз конькобежцев (ISU), и пара Хазе – Володин получила право выступать под немецким флагом с 23 июня 2023 года.

Хазе 23 года. В паре с Ноланом Зеегертом она заняла 5-е место на чемпионате мира-2022.

Володину также 23 года. В паре с Алиной Устимкиной он стал бронзовым призером юношеских Олимпийских игр-2016.

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3 комментария

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Defender64
Надо же. Минерву помню, смотрелись очень достойно она с партнёром. Про Володина давным-давно не слышал. А тут вон как.
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Кирилл Павлюченко
Как известно, Минерва появилась из головы Зевса во всеоружии, её тёзка - с Володиным.
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