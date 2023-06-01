Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин встали в пару. Россиянин получил разрешение выступать за Германию

Немецкая фигуристка Минерва Фабьен Хазе и россиянин Никита Володин встали в пару.

Федерация фигурного катания России ( ) одобрила переход Володина, после чего Союз конькобежцев Германии подал заявку в Международный союз конькобежцев ( ), и пара Хазе – Володин получила право выступать под немецким флагом с 23 июня 2023 года.

Хазе 23 года. В паре с Ноланом Зеегертом она заняла 5-е место на чемпионате мира-2022.

Володину также 23 года. В паре с Алиной Устимкиной он стал бронзовым призером юношеских Олимпийских игр-2016.