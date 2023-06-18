Алиса Ефимова будет выступать в паре с Мишей Митрофановым за сборную США

Теги сборная России сборная США сборная Германии переходы Рубен Бломмарт Алиса Ефимова Одри Лу Миша Митрофанов Алексей Летов Ольга Ганичева Фигурное катание

Фигуристка Алиса Ефимова будет выступать за США.

Ефимова встанет в пару с американцем Мишей Митрофановым, который ранее катался с Одри Лу.

«Я получила релиз от немецкой федерации фигурного катания, она меня отпустила. Так как по правилам ISU (Международного союза конькобежцев – Sports.ru) мне год после перехода нельзя выступать на международных соревнованиях, мы с нового сезона будем на внутренних стартах. Наши тренеры – Ольга Ганичева и Алексей Летов», – рассказала Ефимова.

До сентября 2020 года Ефимова выступала за Россию, а позднее представляла сборную Германии в паре с Рубеном Бломмартом. Они занимали четвертое место на чемпионате Европы-2023 в Эспоо, после чего партнер завершил карьеру.

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5 комментариев

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tull
В США что на столько кризис, что ставят к Митрофанову возрастную не прыгающую Ефимову.
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Katerina Sunny
Но это снова мимо ОИ.
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Ритт
Ответ tull
В США что на столько кризис, что ставят к Митрофанову возрастную не прыгающую Ефимову.
А кто у них прыгает? Там и выбросы никто толком не может делать, кроме Алексы. Уж лучше всему обученная в России Ефимова, чем ноунейм из другой страны. Миша Митрофанов не плохой парник.
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Lennuci
Ответ tull
В США что на столько кризис, что ставят к Митрофанову возрастную не прыгающую Ефимову.
Ей 24 , ему 26. Кто из них "возрастной"?
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