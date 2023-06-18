Алиса Ефимова будет выступать в паре с Мишей Митрофановым за сборную США

Фигуристка Алиса Ефимова будет выступать за США.

Ефимова встанет в пару с американцем Мишей Митрофановым, который ранее катался с Одри Лу.

«Я получила релиз от немецкой федерации фигурного катания, она меня отпустила. Так как по правилам ISU (Международного союза конькобежцев – Sports.ru) мне год после перехода нельзя выступать на международных соревнованиях, мы с нового сезона будем на внутренних стартах. Наши тренеры – Ольга Ганичева и Алексей Летов», – рассказала Ефимова.

До сентября 2020 года Ефимова выступала за Россию, а позднее представляла сборную Германии в паре с Рубеном Бломмартом. Они занимали четвертое место на чемпионате Европы-2023 в Эспоо, после чего партнер завершил карьеру.