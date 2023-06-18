Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопросы подписчиков в сторис.

– Когда выйдет шоу на ютубе?

– Уже отсняли пилот. Скоро приступим к основным съемкам.

– Сколько пьешь воды за день?

– Очень плохо, но я пью мало воды. Не будьте как я. Drink your water b*tch.

– Ты выходишь потихоньку из теневого бана?

– За отпуск выползла вроде.

– Стоит ждать тебя на соревнованиях?

– (на этот вопрос Медведева ответила фотографией – Sports.ru)

– Женя, лучший совет, полученный тобой в жизни?

– Не слушать непрошенные советы.

– А когда выйдет фильм (ранее о фигуристке сняли документальную картину – Sports.ru)?

– Слишком много вопросов на эту тему. Ребят, снимала этот фильм не я. И монтировала тоже не я. И выпускать его буду тоже не я.

Фильм будет? Да. Когда? Не знаю. Жду вместе с вами.

– Запоминающийся день этого месяца для тебя какой?

– (Медведева выложила фото, на котором обнимается с парнем – Sports.ru)

– Самое полезное вложение в твоей жизни?

– 100к в собаку, – написала Медведева.