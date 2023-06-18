Медведева о своем ютуб-шоу: «Уже отсняли пилот. Скоро приступим к основным съемкам»
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопросы подписчиков в сторис.
– Когда выйдет шоу на ютубе?
– Уже отсняли пилот. Скоро приступим к основным съемкам.
– Сколько пьешь воды за день?
– Очень плохо, но я пью мало воды. Не будьте как я. Drink your water b*tch.
– Ты выходишь потихоньку из теневого бана?
– За отпуск выползла вроде.
– Стоит ждать тебя на соревнованиях?
– (на этот вопрос Медведева ответила фотографией – Sports.ru)
– Женя, лучший совет, полученный тобой в жизни?
– Не слушать непрошенные советы.
– А когда выйдет фильм (ранее о фигуристке сняли документальную картину – Sports.ru)?
– Слишком много вопросов на эту тему. Ребят, снимала этот фильм не я. И монтировала тоже не я. И выпускать его буду тоже не я.
Фильм будет? Да. Когда? Не знаю. Жду вместе с вами.
– Запоминающийся день этого месяца для тебя какой?
– (Медведева выложила фото, на котором обнимается с парнем – Sports.ru)
– Самое полезное вложение в твоей жизни?
– 100к в собаку, – написала Медведева.
В любом случае жду, интересно как получится