Медведева о своем ютуб-шоу: «Уже отсняли пилот. Скоро приступим к основным съемкам»

Теги сборная России фото женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопросы подписчиков в сторис.

– Когда выйдет шоу на ютубе?

– Уже отсняли пилот. Скоро приступим к основным съемкам.

– Сколько пьешь воды за день?

– Очень плохо, но я пью мало воды. Не будьте как я. Drink your water b*tch.

– Ты выходишь потихоньку из теневого бана?

– За отпуск выползла вроде.

– Стоит ждать тебя на соревнованиях?

– (на этот вопрос Медведева ответила фотографией – Sports.ru)

– Женя, лучший совет, полученный тобой в жизни?

– Не слушать непрошенные советы.

– А когда выйдет фильм (ранее о фигуристке сняли документальную картину – Sports.ru)?

– Слишком много вопросов на эту тему. Ребят, снимала этот фильм не я. И монтировала тоже не я. И выпускать его буду тоже не я.

Фильм будет? Да. Когда? Не знаю. Жду вместе с вами.

– Запоминающийся день этого месяца для тебя какой?

– (Медведева выложила фото, на котором обнимается с парнем – Sports.ru)

– Самое полезное вложение в твоей жизни?

– 100к в собаку, – написала Медведева.

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12 комментариев

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Лия Романова
насчет непрошенных советов - в точку) ждём шоу, интересно посмотреть
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Сашуля П
Тоже спрашивала про ютуб-шоу, очень интересно будет посмотреть)
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Laura
Интересно какой формат будет у шоу на Ютубе, про фигурное катание или на свободную тему 🤔
В любом случае жду, интересно как получится
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Jo_Jo
Здорово, что Женя стала чаще общаться со своей аудиторией. И ей польза, и нам приятно) Ответы и фотки 🔥🔥🔥
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Аленка_76
Очень жду шоу на Ютубе. Уверенна, это будет интересно.
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Илларион
Очень жду выход шоу, интересно будет посмотреть, что получилось, вообще нравиться когда Женя вот так общается со своими поклонниками, молодец!
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катя 1510
Ждем шоу и фильм с нетерпением. Женя ты супер. Спасибо за ответы. 💙
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Аленка_76
Ответ катя 1510
Очень нравится рубрика "Вопросы-ответы". Спасибо Женя. 💖
А фоток сколько новых мы увидели😍🔥
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катя 1510
Очень нравится рубрика "Вопросы-ответы". Спасибо Женя. 💖
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PerfectSvendsen
Самое нелепое изобретение последнего десятилетия - это вот эти опросники в инста
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Аленка_76
Очень нравится эта рубрика у Жени, вопрос-ответ. Всегда интересно и с юмором отвечает на вопросы
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Наталья Коваленко
Спасибо за ответы Женечка 🥰
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