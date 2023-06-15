«В предыдущих постах ущемились от наготы, поэтому я надела кофту для вас». Медведева показала фото в сетчатом топе на пляже
Евгения Медведева опубликовала новые фото с пляжа на Мальдивах.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию показала снимки в инстаграме, надев сетчатый топ.
«В предыдущих постах ущемились от наготы, поэтому я надела кофту для вас 🥰» – написала Медведева.
Наши фигуристки в купальниках: красный с завязками у Бойковой, Туктик в белом и микробикини Худайбердиевой
Фото: instagram.com/jmedvedevaj
Очень естественная , красивая и бесконечно милая Женя ! 👍😍
Когда спрос в принципе отсутствует, зато предложение зашкаливает, это фото Евгении Медведевой.