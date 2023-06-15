«В предыдущих постах ущемились от наготы, поэтому я надела кофту для вас». Медведева показала фото в сетчатом топе на пляже

Теги сборная России фото женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева опубликовала новые фото с пляжа на Мальдивах.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию показала снимки в инстаграме, надев сетчатый топ.

«В предыдущих постах ущемились от наготы, поэтому я надела кофту для вас 🥰» – написала Медведева.

Наши фигуристки в купальниках: красный с завязками у Бойковой, Туктик в белом и микробикини Худайбердиевой

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

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75 комментариев

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Mohnatiy
А мне нравится 🤷🏻‍♂️
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Соня Розенфельд
Обожаю ❤️😄 Кофта - топ 🤌🏻Женька безумно красива, просто топ-модель
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Елена Спирина
Да, что вы к словам цепляетесь, правильно написала, потому что, что ни одень, критиканам все не так. Красивая девушка со спортивной фигурой! Кому не нравится, не смотрите
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Veronika spuria
Красиво!
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Lana Kazakova
Красивое фото. ❤️ И забавный фон на 4 фото в инсте.
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Лия Романова
отличный ответ хейтерам и не болельщикам, которые первые бегут комментировать каждое движение Жени😂 браво Богине👏🏻 урыла и закопала
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Victoria Troshin
женя как всегда с юмором и на красоте во всём!!
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eve2020
Правильно ,Женя, так их, ущемлёнок! 😂❤️ Ты прекрасна! А кого это задевает, их проблемы 😄
+19
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Лиля Симонова
Ответ lepestok
да кто ущемился-то?))) Женя слишком высокого мнения о себе))))
Прекрасные фотографии и прекрасная Женя. Харизматичная личность на зависть сидящим по диванам кумушкам.
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Бедоносец
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Любимый медвежонок.😘🐻
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Rina
Интересный топ! Первая фотка в инсте самая классная!
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ccc6srcv2n
Откуда у Медведевой такой вульгарный слэнг всегда? Ну вот зачем это? А когда-то ее фанаты считали ее «тургеневской девушкой», просто печаль.
+30
-16
+14
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Mari Gams
Боттичелли, “Рождение Венеры» !
Очень естественная , красивая и бесконечно милая Женя ! 👍😍
+17
-4
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Olga.t
Ответ ccc6srcv2n
Откуда у Медведевой такой вульгарный слэнг всегда? Ну вот зачем это? А когда-то ее фанаты считали ее «тургеневской девушкой», просто печаль.
Образ "Тургеневской девушки" остался на льду, в программах ТШТ.
+20
-7
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Сашуля П
Кофта топовая, и согреет в морозы, и рыбы наловить можно 😁. Класс, ещё и с купальником хорошо сочетается.
+13
-1
+12
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Vilnus
Мечта! Пляж в твоём распоряжении, море-пожалуйста. Солнышко светит, песок горячий. И сама такая вся отпускная, красивая, в меру загорелая. Короче-мальдивская красотка!
+17
-5
+12
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barik13
Огнище!!! 🔥🔥🔥
+17
-5
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Ольга Ив
Ответ Kareglazaya
Ущемились - это засмущались или что? Поясните кто-нибудь)
Ущемился в молодёжном сленге означает, что человек как-то оскорбился или слова, поступки, действия его огорчили.
+12
-1
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Лия Романова
Ответ шампион
Когда спрос превышает предложение, это дефицит. Когда спрос в принципе отсутствует, зато предложение зашкаливает, это фото Евгении Медведевой.
под каждым постом с Медведевой есть коммент, пора признаться что фанат😂 обделённый вниманием)))
+15
-4
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La La
А чего одну фоточку только принесли?) Там и другие есть, тоже офигенные 🥰🥰🥰
+15
-4
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шампион
Когда спрос превышает предложение, это дефицит.
Когда спрос в принципе отсутствует, зато предложение зашкаливает, это фото Евгении Медведевой.
+30
-21
+9
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lepestok
да кто ущемился-то?))) Женя слишком высокого мнения о себе))))
+23
-14
+9
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АНтошка
я и не знала что пляжный топ называется кофтой ))
+12
-4
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Лия Романова
Ответ Kareglazaya
Ущемились - это засмущались или что? Поясните кто-нибудь)
означает, что осудили и пришли советовать, как правильно жить и себя вести (чаще это обыкновенная зависть, не все могут спокойно смотреть на красивых и успешных)
+11
-3
+8
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закрыт по беспределу
Да и фиг с ними, с этими ущемлëнными заботами.
+14
-6
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