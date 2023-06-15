«В предыдущих постах ущемились от наготы, поэтому я надела кофту для вас». Медведева показала фото в сетчатом топе на пляже

Евгения Медведева опубликовала новые фото с пляжа на Мальдивах.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию показала снимки в инстаграме, надев сетчатый топ.

«В предыдущих постах ущемились от наготы, поэтому я надела кофту для вас 🥰» – написала Медведева.

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Фото: instagram.com/jmedvedevaj