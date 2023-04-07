Евгения Медведева запустит шоу на ютубе: «Готовим для вас много интересных сюрпризов!»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о создании своего ютуб-канала.

«Друзья, важные новости! Уже скоро мы запускаем мой YouTube-канал и готовим для вас много интересных сюрпризов!

Первое шоу – гостевой формат с героями из разных сфер. Все остальное – еще секрет.

А пока, пишите в комментариях с кем бы Вы хотели видеть пилотный выпуск?» – написала Медведева в телеграм-канале.

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9 комментариев

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Lilek Li
будет плакать про упущенное золото ОИ)
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Анна Беляева
Хоть бы формат того шоу понимать. Там, может, тройные надо прыгать будет, а народ скажет - ТАТ хотим.
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AlexFed
Вечерний Бабасян?
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Viks
Поезд уже ушёл...
+2
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cmorblr
Почему так не патриотично? На RuTube давай и ВК.
+5
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scorp19
С курицей и косторной тройничок замутите в пилотном.
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Toba Door
Пригласит тат, журанкова, боброву, будут по золоте Кореи плач устраивать, да 15 фигуристок перечислять, без Алины
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Ирина Романовна
Ждём, очень интересно, что будет
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<vella>
зайдем)
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