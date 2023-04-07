Евгения Медведева запустит шоу на ютубе: «Готовим для вас много интересных сюрпризов!»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о создании своего ютуб-канала.

«Друзья, важные новости! Уже скоро мы запускаем мой YouTube-канал и готовим для вас много интересных сюрпризов!

Первое шоу – гостевой формат с героями из разных сфер. Все остальное – еще секрет.

А пока, пишите в комментариях с кем бы Вы хотели видеть пилотный выпуск?» – написала Медведева в телеграм-канале.