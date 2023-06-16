Трусова, Щербакова, Степанова и Букин – в резервном составе сборной России на новый сезон

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Министерство спорта России обновило список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24.

В резервный состав в одиночном катании вошли олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призер Игр Александра Трусова, а также фигуристы Майя Хромых, Вероника Яметова, Глеб Лутфуллин и Илья Яблоков.

Среди танцевальных дуэтов в резервную команду попали пятикратные призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин. В парном катании – Карина Акопова и Никита Рахманин, Дарья Бояринцева и Роман Плешков.

В число юниоров-резервистов вошли Алиса Двоеглазова, Таисия Коробицина, а также пара Варвара Черемных и Даниил Бутенко.

Списки кандидатов в основные сборные России были объявлены в начале июня.

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8 комментариев

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Александр Скворцов
Желаю Анне Щербаковой успехов!
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Лия Романова
Георгиевна порешала) ладно олимпийцы, их за прошлые заслуги, Хромых то тут как вообще
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Александр Скворцов
Сашенька Степанова вместе с Ваней Букиным
Попадайте в основные и не знайте скуки!
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Лакс
ну наконец то спортс после другого С24 увидел приказ Минспорта от 09.06.
Двоеглазову и Коробицыну в юниорский резерв тоже включили.
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Евгения Гринева
Ответ Лия Романова
Георгиевна порешала) ладно олимпийцы, их за прошлые заслуги, Хромых то тут как вообще
Нет никакой разницы олимпийцы/не олимпийцы, они вне пьедестала
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