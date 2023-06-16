Трусова, Щербакова, Степанова и Букин – в резервном составе сборной России на новый сезон
Министерство спорта России обновило список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24.
В резервный состав в одиночном катании вошли олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призер Игр Александра Трусова, а также фигуристы Майя Хромых, Вероника Яметова, Глеб Лутфуллин и Илья Яблоков.
Среди танцевальных дуэтов в резервную команду попали пятикратные призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин. В парном катании – Карина Акопова и Никита Рахманин, Дарья Бояринцева и Роман Плешков.
В число юниоров-резервистов вошли Алиса Двоеглазова, Таисия Коробицина, а также пара Варвара Черемных и Даниил Бутенко.
Списки кандидатов в основные сборные России были объявлены в начале июня.
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Попадайте в основные и не знайте скуки!
Двоеглазову и Коробицыну в юниорский резерв тоже включили.