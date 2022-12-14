Состав участников чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске: там выступят Валиева, Трусова, Туктамышева, Кондратюк, Коляда и другие

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Евгения Тарасова Михаил Коляда Егор Базин Владимир Морозов Александр Самарин Павел Дрозд Дмитрий Алиев Петр Гуменник Анастасия Мишина Максим Некрасов Алексей Ерохов Александр Галлямов Артем Ковалев Александра Бойкова Дмитрий Козловский Макар Игнатов Илья Княжук Евгений Семененко Александра Трусова Елизавета Худайбердиева Артур Даниелян Виктория Васильева Елизавета Шанаева Роман Запорожец Ксения Синицына Матвей Ветлугин Софья Тютюнина Андрей Мозалев Камила Валиева Софья Акатьева Софья Самоделкина Илья Яблоков Алексей Брюханов Ясмина Кадырова Глеб Лутфуллин Анна Фролова Ирина Хавронина Дарио Чиризано Юлия Артемьева Елизавета Пасечник Алина Горбачева Софья Муравьева Елизавета Осокина Аделия Петросян Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Марк Кондратюк Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Александр Алексанян Наталья Хабибуллина Анастасия Зинина Екатерина Чикмарева Агнета Латушкина Вероника Яметова Фигурное катание

Стал известен состав участников чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет с 22 по 25 декабря в Красноярске. 

Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Роман Атояр, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Владислав Катичев, Артем Ковалев, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Иван Попов, Александр Самарин, Евгений Семененко, Илья Яблоков

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Анастасия Зинина, Агнета Латушкина, Софья Муравьева, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Виктория Федянина, Анна Фролова, Вероника Яметова

Пары: Юлия АртемьеваАлексей Брюханов, Александра БойковаДмитрий Козловский, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Виктория ВасильеваРоман Запорожец, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Анастасия МишинаАлександр Галлямов, Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Евгения ТарасоваВладимир Морозов, Наталья ХабибуллинаИлья Княжук, Варвара Черемных – Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков. 

Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса КагановскаяВалерий Ангелопол, Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев, Александра Кравченко – Александр Шустицкий, Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев, Яна Матвейшина – Тимофей Субботин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Влада Павленина – Александр Алексанян, Елизавета ПасечникМаксим Некрасов, Александра Прокопец – Александр Васькович, Софья Тютюнина – Андрей Багин, Полина Усова – Михаил Антонов, Ирина ХавронинаДарио Чиризано, Елизавета ХудайбердиеваЕгор Базин, Елизавета ШанаеваПавел Дрозд

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