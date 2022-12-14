Состав участников чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске: там выступят Валиева, Трусова, Туктамышева, Кондратюк, Коляда и другие

Стал известен состав участников чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет с 22 по 25 декабря в Красноярске.

Мужчины: , Андрей Анисимов, Роман Атояр, , , , , , Владислав Катичев, , , , , , Иван Попов, , , .

Женщины: , , , Ксения Гущина, София Захарова, , , , Виктория Нестерова, Мария Парамонова, , , , , , Виктория Федянина, , .

Пары: – , – , Дарья Бояринцева – Роман Плешков, – , – Валерий Колесов, – , – , – Артем Грицаенко, – , – , Варвара Черемных – Даниил Бутенко, – Матвей Янченков.

Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, – , Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев, Александра Кравченко – Александр Шустицкий, Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев, Яна Матвейшина – Тимофей Субботин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Влада Павленина – , – , Александра Прокопец – Александр Васькович, – Андрей Багин, Полина Усова – Михаил Антонов, – , – , – .