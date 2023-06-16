Анна Щербакова из танцев на льду: «Хочется выделяться, быть особенными, чтобы тебя не сравнивали с кем-то»

Теги Тесса Виртью Скотт Моир чемпионат мира по фигурному катанию сборная России танцы на льду Гран-при сборная Канады Финал Гран-при по фигурному катанию Гран-при среди юниоров Анна Щербакова (танцы) Егор Гончаров Фигурное катание

Выступающая в танцах на льду Анна Щербакова высказалась о сравнениях с другими фигуристами.

Щербакова катается в дуэте с Егором Гончаровым. В минувшем сезоне они победили на юниорском первенстве России, а также на Российско-китайских молодежных играх.

– Конкуренцию международную все равно не удалось испытать?

– Да, не ощутили ее.

– В целом, за международными соревнованиями следила?

– Сами этапы Гран-при я не смотрела. Я посмотрела финал Гран-при, все шесть танцевальных пар. Также посмотрела топ-6 на чемпионате мира.

– На какие дуэты ваша пара равняется?

– Есть дуэты, которые определенно нас стимулируют. Например, Тесса Виртью и Скотт Моир. Хочется все равно выделяться, быть особенными, чтобы тебя не сравнивали с кем-то, а знали тебя как отдельную пару, не похожую на других, – рассказала Щербакова.

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4 комментария

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Алексей Токарев
Все Анны Щербаковы одинаково прекрасны. Я желаю этой паре ни на кого не ровняться а быть лучше всех.
+8
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Olga.t
Ответ Александр Скворцов
Парное катание и танцы на льду это все-таки другое! Даже для таких талантов одиночного катания как Анна Щербакова!
Это другая Анна Щербакова.
+5
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Валерий Петров
Ответ Olga.t
Это другая Анна Щербакова.
Да наверное пошутил человек.
Была же когда-то шутка-камент в сторону танцорши Синициной, что у нее нет трикселя, чтобы с Алисой Лью соперничать 😏
+2
0
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