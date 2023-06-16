Анна Щербакова из танцев на льду: «Хочется выделяться, быть особенными, чтобы тебя не сравнивали с кем-то»

Выступающая в танцах на льду Анна Щербакова высказалась о сравнениях с другими фигуристами.

Щербакова катается в дуэте с Егором Гончаровым. В минувшем сезоне они победили на юниорском первенстве России, а также на Российско-китайских молодежных играх.

– Конкуренцию международную все равно не удалось испытать?

– Да, не ощутили ее.

– В целом, за международными соревнованиями следила?

– Сами этапы Гран-при я не смотрела. Я посмотрела финал Гран-при, все шесть танцевальных пар. Также посмотрела топ-6 на чемпионате мира.

– На какие дуэты ваша пара равняется?

– Есть дуэты, которые определенно нас стимулируют. Например, Тесса Виртью и Скотт Моир. Хочется все равно выделяться, быть особенными, чтобы тебя не сравнивали с кем-то, а знали тебя как отдельную пару, не похожую на других, – рассказала Щербакова.