Первенство России среди юниоров. Леонтьева и Горелкин, Щербакова и Гончаров, Рыбакова и Махноносов покажут произвольные танцы

17 февраля на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию в Перми дуэты покажут произвольные танцы. После ритм-танца лидируют и Даниил Горелкин.

Первенство России среди юниоров

Пермь

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Мария Сорокина – Арсений Антропов

2. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов

3. Арина Горшенина – Илья Макаров

4. Ульяна Ермакова – Артем Крылов

5. Варвара Курносенко – Федор Варламов

Вторая разминка

6. Юлия Чуркина – Борис Фролов

7. София Алексова – Илья Владимиров

8. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов

9. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко

10. Анна Коломенская –

Третья разминка

11. – Дмитрий Студеникин

12. Анна Румак – Глеб Гончаров

13. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

14. Анна Щербакова – Егор Гончаров

15. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

Положение после ритм-танца

1. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 72,94

2. – Егор Гончаров – 71,87

3. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 68,62

4. Анна Румак – Глеб Гончаров – 66,81

5. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 64,71

6. Анна Коломенская – Артем Фролов – 64,41

7. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 64,15

8. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов – 63,75

9. София Алексова – Илья Владимиров – 62,80

10. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 60,18

11. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 59,61

12. Ульяна Ермакова – Артем Крылов – 58,62

13. Арина Горшенина – Илья Макаров – 58,51

14. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов – 57,37

15. Мария Сорокина – Арсений Антропов – 51,79