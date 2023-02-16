Первенство России среди юниоров. Леонтьева и Горелкин, Щербакова и Гончаров, Рыбакова и Махноносов покажут произвольные танцы
17 февраля на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию в Перми дуэты покажут произвольные танцы. После ритм-танца лидируют Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.
Первенство России среди юниоров
Пермь
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Мария Сорокина – Арсений Антропов
2. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов
3. Арина Горшенина – Илья Макаров
4. Ульяна Ермакова – Артем Крылов
5. Варвара Курносенко – Федор Варламов
Вторая разминка
6. Юлия Чуркина – Борис Фролов
7. София Алексова – Илья Владимиров
8. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов
9. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
10. Анна Коломенская – Артем Фролов
Третья разминка
11. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
12. Анна Румак – Глеб Гончаров
13. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
14. Анна Щербакова – Егор Гончаров
15. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
Положение после ритм-танца
1. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 72,94
2. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 71,87
3. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 68,62
4. Анна Румак – Глеб Гончаров – 66,81
5. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 64,71
6. Анна Коломенская – Артем Фролов – 64,41
7. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 64,15
8. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов – 63,75
9. София Алексова – Илья Владимиров – 62,80
10. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 60,18
11. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 59,61
12. Ульяна Ермакова – Артем Крылов – 58,62
13. Арина Горшенина – Илья Макаров – 58,51
14. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов – 57,37
15. Мария Сорокина – Арсений Антропов – 51,79
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