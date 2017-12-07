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    Финал Гран-при. Пападакис и Сизерон лидируют после короткого танца, Виртью и Моир – 2-е

    Теги Тесса Виртью Скотт Моир Анна Каппеллини Лука Ланотте результаты танцы на льду Гран-при сборная Канады финал Гран-при сборная Франции сборная США сборная Италии Эван Бейтс Майя Шибутани Алекс Шибутани Мэдисон Чок Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Мэдисон Хаббелл Захари Донохью

    Сегодня танцевальные дуэты выступили с короткими танцами в рамках финала Гран-при, который проходит в Японии. Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон занимают промежуточное первое место. 

    Гран-при

    Финал

    Нагоя, Япония

    Танцы на льду

    Положение после короткого танца

    1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 82,07
    2. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада) – 81,53
    3. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 78,09
    4. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 74,81
    5. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 74,36
    6.  Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 74,24

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