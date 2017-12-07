Финал Гран-при. Пападакис и Сизерон лидируют после короткого танца, Виртью и Моир – 2-е
Сегодня танцевальные дуэты выступили с короткими танцами в рамках финала Гран-при, который проходит в Японии. Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон занимают промежуточное первое место.
Гран-при
Финал
Нагоя, Япония
Танцы на льду
Положение после короткого танца
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 82,07
2. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада) – 81,53
3. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 78,09
4. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 74,81
5. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 74,36
6. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 74,24
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