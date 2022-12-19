Российско-китайские молодежные игры. Чикмарева и Янченков победили в парном катании, Щербакова и Гончаров – в танцах на льду

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Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков победили в парном катании на Российско-китайских молодежных играх, Анна Щербакова и Егор Гончаров стали первыми в танцах на льду. 

Российско-китайские молодежные игры

Фигурное катание

Цзилинь, Китай

Пары

Итоговое положение

1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков (Россия) – 175,79

2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко  (Россия) – 169.95

Произвольная программа

1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков (Россия) – 108,80

2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко  (Россия) – 103,75

Чжан Чжишвэнь – Хван Иихан (Китай) – DSQ

Короткая программа

1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков (Россия) – 66,98

2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко (Россия) – 66,20 

3. Чжан Чжишвэнь – Хван Иихан (Китай) – 55,28

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Анна Щербакова – Егор Гончаров (Россия) – 164,30

2. Анна Коломенская – Артем Фролов (Россия) – 160,47

Произвольный танец

1. Анна Щербакова – Егор Гончаров (Россия) – 95,28

2. Анна Коломенская – Артем Фролов (Россия) – 91,66

Лин Юфей – Гао Цзыцзянь (Китай) – DSQ

Ритм-танец

1. Анна Щербакова – Егор Гончаров (Россия) – 69,02

2. Анна Коломенская – Артем Фролов (Россия) – 68,81

3. Лин Юфей – Гао Цзыцзянь (Китай) – 52,78

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