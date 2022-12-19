Российско-китайские молодежные игры. Чикмарева и Янченков победили в парном катании, Щербакова и Гончаров – в танцах на льду
Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков победили в парном катании на Российско-китайских молодежных играх, Анна Щербакова и Егор Гончаров стали первыми в танцах на льду.
Российско-китайские молодежные игры
Фигурное катание
Цзилинь, Китай
Пары
Итоговое положение
1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков (Россия) – 175,79
2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко (Россия) – 169.95
Произвольная программа
1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков (Россия) – 108,80
2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко (Россия) – 103,75
Чжан Чжишвэнь – Хван Иихан (Китай) – DSQ
Короткая программа
1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков (Россия) – 66,98
2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко (Россия) – 66,20
3. Чжан Чжишвэнь – Хван Иихан (Китай) – 55,28
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Анна Щербакова – Егор Гончаров (Россия) – 164,30
2. Анна Коломенская – Артем Фролов (Россия) – 160,47
Произвольный танец
1. Анна Щербакова – Егор Гончаров (Россия) – 95,28
2. Анна Коломенская – Артем Фролов (Россия) – 91,66
Лин Юфей – Гао Цзыцзянь (Китай) – DSQ
Ритм-танец
1. Анна Щербакова – Егор Гончаров (Россия) – 69,02
2. Анна Коломенская – Артем Фролов (Россия) – 68,81
3. Лин Юфей – Гао Цзыцзянь (Китай) – 52,78
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