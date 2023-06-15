Загитова и Далалоян провели разминку на Петербургском международном экономическом форуме

Олимпийские чемпионы Алина Загитова и Артур Далалоян провели разминку для участников забега «Мы вместе» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Маршрут забега на 5 км стартовал у Исаакиевского собора и прошел по историческому центру Санкт-Петербурга. Перед этим состоялось торжественное открытие Спортивных игр ПМЭФ, объединияющих соревнования по 18 видам спорта.

«Всем физкульт-привет 💪», – написала Загитова в телеграм-канале.

Загитова – чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане по фигурному катанию, Далалоян – победитель Токио-2020 по спортивной гимнастике.

ПМЭФ проводится с 14 по 17 июня.