Загитова и Далалоян провели разминку на Петербургском международном экономическом форуме
Олимпийские чемпионы Алина Загитова и Артур Далалоян провели разминку для участников забега «Мы вместе» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Маршрут забега на 5 км стартовал у Исаакиевского собора и прошел по историческому центру Санкт-Петербурга. Перед этим состоялось торжественное открытие Спортивных игр ПМЭФ, объединияющих соревнования по 18 видам спорта.
«Всем физкульт-привет 💪», – написала Загитова в телеграм-канале.
Загитова – чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане по фигурному катанию, Далалоян – победитель Токио-2020 по спортивной гимнастике.
ПМЭФ проводится с 14 по 17 июня.
11 комментариев