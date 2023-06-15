Загитова и Далалоян провели разминку на Петербургском международном экономическом форуме

Теги сборная России спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике фото женское катание Артур Далалоян Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийские чемпионы Алина Загитова и Артур Далалоян провели разминку для участников забега «Мы вместе» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Маршрут забега на 5 км стартовал у Исаакиевского собора и прошел по историческому центру Санкт-Петербурга. Перед этим состоялось торжественное открытие Спортивных игр ПМЭФ, объединияющих соревнования по 18 видам спорта.

«Всем физкульт-привет 💪», – написала Загитова в телеграм-канале.

Загитова – чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане по фигурному катанию, Далалоян – победитель Токио-2020 по спортивной гимнастике.

ПМЭФ проводится с 14 по 17 июня.

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11 комментариев

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Gemma157
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А зачем там на форуме вообще разминка? Загитову уже не знают чем занять
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Lana74
Какое отношение данное мероприятие имеет к экономическим вопросам? В этот ПФЭМ пихают всё, что надо и не надо
+6
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Gemma157
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Когда ждать экспертное мнение Ильназовны по поводу переработки отходов?
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Lana-shu
Ответ Gemma157
Когда ждать экспертное мнение Ильназовны по поводу переработки отходов?
Когда твоя любимка макулатуру соберет.
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Алексей Венедиктов
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Че разминали?)
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dadinka
Алина молодец!! везде успевает!!
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katerianna
Алина с Артуром прекрасно провели разминку. Энергично, весело, позитивно. Прекрасное начало второго дня на форуме. А сколько народу, просто класс.
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Lana-shu
Ответ плюшевая Ракета
А где Далалоян?
Артур коментов не соберет. Автор про него забыл.
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плюшевая Ракета
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А где Далалоян?
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maks44
А Бузова и Киркоров в ПМЭФ участвуют?
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