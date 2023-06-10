Загитова рассказала, что подарила букет невесты девушке, которой сделали предложение на свадьбе Глейхенгауза: «А я еще подожду, у меня есть время»

Алина Загитова поделилась впечатлениями от свадьбы Даниила Глейхенгауза.

Олимпийская чемпионка поймала букет невесты.

«Вчера был потрясающий день, который я запомню на всю свою жизнь. Это была моя вторая свадьба, первой была свадьба моей тети в мои 6 лет.

Отвечая на вопросы, куда я дела свой свадебный букет. Вчера был очень интересный инцидент: прямо на свадьбе сделали предложение. Я не растерялась и подарила этот букет счастливой невесте.

Она стала обладательницей свадебного букета, а я еще подожду. У меня есть время.

В общем, это был суперский день, полный всяких-разных эмоций. И я очень рада», – сказала Загитова.

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