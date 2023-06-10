Загитова рассказала, что подарила букет невесты девушке, которой сделали предложение на свадьбе Глейхенгауза: «А я еще подожду, у меня есть время»

Теги сборная России светская хроника женское катание Даниил Глейхенгауз Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова поделилась впечатлениями от свадьбы Даниила Глейхенгауза.

Олимпийская чемпионка поймала букет невесты.

«Вчера был потрясающий день, который я запомню на всю свою жизнь. Это была моя вторая свадьба, первой была свадьба моей тети в мои 6 лет.

Отвечая на вопросы, куда я дела свой свадебный букет. Вчера был очень интересный инцидент: прямо на свадьбе сделали предложение. Я не растерялась и подарила этот букет счастливой невесте.

Она стала обладательницей свадебного букета, а я еще подожду. У меня есть время.

В общем, это был суперский день, полный всяких-разных эмоций. И я очень рада», – сказала Загитова.

Главная вечеринка нашей фигурки – свадьба Глейхенгауза: Тутберидзе назвала его младшим братом, Загитова поймала букет

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21 комментарий

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ccc6srcv2n
Все правильно, Алина! Замуж еще успеется, а пока наслаждайся свободой! Эх, где мои 20 лет?
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Varvarushka
Молодчина!
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Natalia Gladkia
Добрая, чуткая Алина, кто бы сомневался, что именно она так и поступит! ? Замечательно !!!
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Нина Юдина
Молодец Алина - гуляй еще молодая и ищи надежного спутника жизни!!!
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Пользователь Гугла
ну, успокоила нас всех, мы тоже так думаем что ей еще рано и радует что наши мысли с Алиной совпадают, очаровательнпя девочка, за семь лет, когда иы открыли Алину с юниоров, она нас ни разу не разочаровала, говорю ответственно, потому что общаюсь с болельщиками, которые влюбились в нее с первого юниорского этапа гран при, уже тогда было понятно что эта девочка достигнет многоо и перевернет мир фк, в принципе она уже тогда его перевернула с оутц ритом и всеми прыжками во второй половине и было понятно это стихия, шторм, который сметет все понятие женского фк, хотя мы тогда думали только размышляли о спорте и не думали что она перевернет мир фк в плане бизнеса и выведения фк в бренды российского спорта и сопоставимого по контрактам с самыми доходными видами спорта
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AllaS
Вчера в телеге ребята шутили . Просить руку Алины надо не только у родителей , но и у загифанов . Шуток было много веселых и разных на эту тему, после того , как Алина поймала букет невесты. Ну, Алина успокоила, так успокоила 🌞🔥💥не беспокойсь народ , предложение Алина приняла потусить ещё лет до 25-26 , как предлагали по нынешним меркам современности .
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bolelschiza
интересно, кому сделали предложение
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Маргарита Михайловна
Ответ Streetbor
Это просто я не позвал, а так бы согласилась. Тем более букет уже есть))
Ты не подходишь. Алине нравятся молодые, спортивные, политически грамотные.
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kiro_lo
Очень красивая!
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AllaS
Ответ Natalia Gladkia
Добрая, чуткая Алина, кто бы сомневался, что именно она так и поступит! ? Замечательно !!!
Алина всегда делится от души с ближним .Венок Алины для Ани помните . Ее поддержка на ОИ , фото с трибун слеза Загитовой на финале хоккейном , облетела мировые СМИ . Фото удача фотографа конечно.
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Arzu0203
Вот и правильно, рано ещё, молодец девочка, ещë успеется. наслаждайся жизнью беззаботной, ❤❤❤
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orlitza
Оказывается, предложение руки и сердца - инцидент. ))
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Галина Александрова
Какая правильная наша Алиночка, замужество не цель, букет отдала, кому нужнее, никто и не сомневался!!!
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Е...С
Было интересно, какой-же инцидент произошел на свадьбе...Оказалось - сделали предложение.
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chespo
Интересная история, пойманный Алиной свадебный букет отправился к следующей будущей невесте. А Алина очень молода, еще успеет встретить свое счастье, ведь от судьбы не уйдешь 💕
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Додик Аксель
Хорошо на свадьбе погуляли, повеселились. А кому-то и предложение сделали руки и сердца на ней, тоже приятное и знаменательное событие для девушки.
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Ритт
инцидент - недоразумение, происшествие (обычно неприятное), столкновение.
Алинка новое слово выучила, только не совсем поняла, что оно значит.
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