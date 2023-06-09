«Пожелайте нам хорошего вечера». Загитова и Щербакова побывали на свадьбе Даниила Глейхенгауза

Теги сборная России женское катание Даниил Глейхенгауз Алина Загитова Анна Щербакова Фигурное катание

Алина Загитова поделилась совместным видео с Анной Щербаковой со свадьбы Даниила Глейхенгауза.

«В общем, пошла я гулять, и смотрите, кого я встретила совершенно случайно. Не знаю вообще, как такое произошло. Короче, мы, как магнит, к друг другу тянемся...» – сказала Загитова.

«И чувствуем друг друга максимально», – сказали фигуристки вместе. 

«Пожелайте нам хорошего вечера», –  добавила Алина. 

«Ну и как многие, наверное, догадались, я на свадьбе Даниила Марковича», – сказала Загитова в следующем видео. 

 

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21 комментарий

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Lana-shu
Хорошего вечера гостям. Глейху с женой счастья!
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Charliz
Красотки!)
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Адриана
Красотки!!!! Хорошего всем вечера! Молодожёнам-СЧАСТЬЯ!!!!
+17
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ccc6srcv2n
Прекрасное событие, прекрасная погода и прекрасные олимпийские чемпионки-красавицы!
+16
-2
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Соль.
Алина выглядит шикарно. С новым цветом волос ей идут холодные цвета в одежде.
+20
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Надира Юнусова
Ответ Syndycate
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Ну да. Вас надо было позвать и тогда жили бы они счастливо тыщу лет, не зная горя и печали .
+13
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Додик Аксель
Свадьба должна быть запоминающейся и красивой и девчонки её украсят своим присутствием.
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vadim235
Очень мило
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Светлана Менова
Красотки! Счастья молодожёнам! Я знала, что Даниил Маркович обязательно пригласит Алину и Аню!)))
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Elena Savanuk
Все красиво и все красивые на этом знаменательном событии в жизни молодоженов !
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AllaS
Даниилу и Ольги отличной свадьбы и семейного счастья .
Дорогим гостям приятного вечера. Приятно видеть эту замечательную компанию в веселом праздничном настроение .
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ДИАНА
Оооо, как круто!!!! Анютке и Алиночке провести шикарно вечер, а Даниилу счастливой семейной жизни!!!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
+5
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Ягун Ягунини
Молодые, красивые, успешные. Пусть веселятся девчонки, они это заработали.
+3
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Пользователь Гугла
Ответ Gemma157
Не пожелаем. И вообще, на свадьбе надо уделять внимание молодым и гостям, а не кружочки в телеге снимать
блин, и сюда приперлась
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AllaS
Алине очень идёт этот цвет , гармония образа. Прекрасного вечера .
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chespo
Алина просто красавица. Молодоженам счастливой семейной жизни!
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Syndycate
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Maecenas
Ответ Надира Юнусова
Ну да. Вас надо было позвать и тогда жили бы они счастливо тыщу лет, не зная горя и печали .
куда её звать? Они же не в подъезде захолустном свадьбу проводят. Там гости все статусные, уважаемые.
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Ak_Gor
Ответ Gemma157
Не пожелаем. И вообще, на свадьбе надо уделять внимание молодым и гостям, а не кружочки в телеге снимать
Смешно😂Ни разу не видела на свадьбе гостей, которые не снимали бы торжество, молодожен и себя на телефон. Как говорится, когда надо хейт высосать из пальца….
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Пользователь Гугла
Ответ miladoc1
Как можно «случайно» встретиться на одной и той же свадьбе?!
печально когда у человека нет чувства юмлра, жаль вас
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