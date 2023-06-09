«Пожелайте нам хорошего вечера». Загитова и Щербакова побывали на свадьбе Даниила Глейхенгауза

Алина Загитова поделилась совместным видео с Анной Щербаковой со свадьбы Даниила Глейхенгауза.

«В общем, пошла я гулять, и смотрите, кого я встретила совершенно случайно. Не знаю вообще, как такое произошло. Короче, мы, как магнит, к друг другу тянемся...» – сказала Загитова.

«И чувствуем друг друга максимально», – сказали фигуристки вместе.

«Пожелайте нам хорошего вечера», – добавила Алина.

«Ну и как многие, наверное, догадались, я на свадьбе Даниила Марковича», – сказала Загитова в следующем видео.