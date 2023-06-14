Спортивный агент Закарян: «Чем дольше в России будут говорить: «У вас без нас все плохо», тем больше там будут стараться доказать: «Cправимся без вас»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Ари Закарян Политика Фигурное катание

Спортивный агент Ари Закарян высказался об отсутствии россиян на международных соревнованиях.

– Как вам в целом сезон внутри России? Удавалось следить?

– Я слежу за всем, что происходит и в России, и в Корее, и в Японии, и в Австралии, и в Европе, и в Америке, и в Канаде. Это то, чем я занимаюсь многие годы, поэтому все, что происходит в этом бизнесе, конечно, я должен знать.

Сезон, на мой взгляд, получился успешным для российских фигуристов. Было все сделано очень качественно, красиво. Высокий уровень фигурного катания. Буду следить дальше.

– На ваш взгляд, фигурной общественности не хватает россиян, или все рады соревноваться без них?

– Когда в мировом фигурном катании слышат фразы «приехали бы да разорвали вас» или «да в России никто не смотрит чемпионат мира, потому что всем наплевать» – то такие моменты точно не идут на пользу для общественного мнения.

– Нужно стремиться идти на контакт, несмотря ни на что?

– Не нужно никого опускать и презирать. Я знаю примеры, когда у великих фигуристов спрашивают, будут ли они смотреть чемпионат мира, а они отвечают: «Да что там смотреть?» Громкие заявления не делают особой чести.

Мне, например, приятно смотреть чемпионаты разных страны, в том числе не самых фигурных. Понятно, что там уровень другой, но мне все равно интересно наблюдать, как там все развивается.

Важно понять одно, чем дольше в России будут говорить: «У вас без нас все плохо», тем больше там будут стараться доказать: «Мы справимся без вас».

Чемпионат мира в Японии прошел в целом нормально. Хороший уровень, а мужчин – так вообще космический. Это был самый сильный чемпионат в мужском катании. Если бы наши парни выступали, им было бы очень тяжело. И в танцах была сильная конкуренция. У девушек и в парном катании понятно, что на высокие места претендовали бы россияне, – сказал Закарян. 

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38 комментариев

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Ритт
Удивляет, когда тренеры типа Жулина говорят, что не смотрели ЧМ. Уж кому кому, а Жулину смотреть в обязательном порядке надо, чтоб видеть новые тенденции и интересные постановки!
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Олег Цырулёв
Человек говорит адекватно и абсолютно по делу
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ccc6srcv2n
Не могу терпеть Закаряна, но тут в его словах есть правда. Когда наши эксперты как Жулин выдают просто отвратительные комментарии про иностранных фигуристов и их уровень, вот просто от стыда хочется провалиться. Когда-нибудь наши фигуристы вернутся, а в глаза как смотреть всем после ушатов грязи вылитых на них. Интернет все помнит. Только одно радует, что из действующих тренеров только Жулин так позорится, а вот ему бы не помешало бы и посмотреть и поучиться у иностранных тренеров, может быть хоть что-то приличное бы поставил своим парам.
+27
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Olga.t
Абсолютно разумное мнение!
Но не сомневаюсь, что сейчас некоторые юзеры (даже догадываюсь о некоторых) набегут с речами о величии исключительно всего русского и ничтожности других стран.

п. с.
Захарян очень неоднозначный человек, но сейчас я оцениваю конкретные слова.
+25
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Олег Цырулёв
Ответ Rush
Ну конечно нет шоу для наших чемпионов в Японии и арт он яйс. И всё куда наших приглашали. Но сейчас у нас в стране не плохие шоу ставят. И наши чемпионы в наших шоу главные герои. Ведь у агента Закаряна сейчас затишье. Ем больше на морях отдыхает.
Мы говорим о спорте высоких достижений, Олимпиадах и Чемпионатах мира, а не о коммерческих шоу. Не надо путать
+6
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Евгения Гринева
Никто из действующих фигуристов так не говорит
+4
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Любитель побеждать
Хотеть доказать можно все что угодно, от этого деревяшки не станут людьми
+5
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mold-cel
ну так по телеку с утра до вечера говорят что все хорошо, что это в целом меняет?)
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Dinamik1
Правильно говорит.Говорили что они там замерзнут без газа а они ни чего пережили то красные линии чертили а они перешагнули и не заметли их так.и в спорте обойдутся они спокойно без нас.
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Александра Чиркова
а как надо? Ведь понятно никто никого не примет,пока эта гребанная война не прекратится..............но и посыпать голову пеплом тоже не лучшее что есть.............
+1
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мистер бин
Ответ ccc6srcv2n
Не могу терпеть Закаряна, но тут в его словах есть правда. Когда наши эксперты как Жулин выдают просто отвратительные комментарии про иностранных фигуристов и их уровень, вот просто от стыда хочется провалиться. Когда-нибудь наши фигуристы вернутся, а в глаза как смотреть всем после ушатов грязи вылитых на них. Интернет все помнит. Только одно радует, что из действующих тренеров только Жулин так позорится, а вот ему бы не помешало бы и посмотреть и поучиться у иностранных тренеров, может быть хоть что-то приличное бы поставил своим парам.
Жулину и подобным особо стыдно не будет. Приедут пошутят, вы не так поняли, не правильно перевели, много оправдний придумают.
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Toba Door
Сколько бабла теряет закарян
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Atsuktuvas
Вполне логичная конструкция:
1) Если идем к осознанной самоизоляции от значительной части мира - то пока все делается правильно.
2) Если задача найти точки для дискуссии и возвращения, то хаять оппонента - не самая лучшая тактика.
Просто как сказали вверху: "задачи меняются, но мы их не меняем". Поэтому пока продолжаем болтаться в неопределенности.
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m-mezon
Надо же, и агент высказался. Солидно так себя представил. Ари Закарян, обучающий чести - это оксюморон какой-то. Но одни и те же люди, которых опрашивают одни и те же журналисты, а потом выставляют на потеху публике, и внутренней, и внешней - еще срамнее. Неприятно, что дают такой повод. И ведь как только щель приоткроется, многие побегут к нему и будут хвостами мести за контрактик. И он сюда ломанется снова купоны стричь.
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Olga.t
Ответ Rush
Не надо было отстранять спортсменов рф.
Не Закарян принимал решение об отстранении, я говорю об его конкретном высказывании.
А то, что наши фигуристы не участвуют в МС, меня тоже очень огорчает. Спортсменов жалко, конечно.
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