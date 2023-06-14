Спортивный агент Закарян: «Чем дольше в России будут говорить: «У вас без нас все плохо», тем больше там будут стараться доказать: «Cправимся без вас»

Спортивный агент Ари Закарян высказался об отсутствии россиян на международных соревнованиях.

– Как вам в целом сезон внутри России? Удавалось следить?

– Я слежу за всем, что происходит и в России, и в Корее, и в Японии, и в Австралии, и в Европе, и в Америке, и в Канаде. Это то, чем я занимаюсь многие годы, поэтому все, что происходит в этом бизнесе, конечно, я должен знать.

Сезон, на мой взгляд, получился успешным для российских фигуристов. Было все сделано очень качественно, красиво. Высокий уровень фигурного катания. Буду следить дальше.

– На ваш взгляд, фигурной общественности не хватает россиян, или все рады соревноваться без них?

– Когда в мировом фигурном катании слышат фразы «приехали бы да разорвали вас» или «да в России никто не смотрит чемпионат мира, потому что всем наплевать» – то такие моменты точно не идут на пользу для общественного мнения.

– Нужно стремиться идти на контакт, несмотря ни на что?

– Не нужно никого опускать и презирать. Я знаю примеры, когда у великих фигуристов спрашивают, будут ли они смотреть чемпионат мира, а они отвечают: «Да что там смотреть?» Громкие заявления не делают особой чести.

Мне, например, приятно смотреть чемпионаты разных страны, в том числе не самых фигурных. Понятно, что там уровень другой, но мне все равно интересно наблюдать, как там все развивается.

Важно понять одно, чем дольше в России будут говорить: «У вас без нас все плохо», тем больше там будут стараться доказать: «Мы справимся без вас».

Чемпионат мира в Японии прошел в целом нормально. Хороший уровень, а мужчин – так вообще космический. Это был самый сильный чемпионат в мужском катании. Если бы наши парни выступали, им было бы очень тяжело. И в танцах была сильная конкуренция. У девушек и в парном катании понятно, что на высокие места претендовали бы россияне, – сказал Закарян.