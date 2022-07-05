Агент Закарян: «Без России мировое фигурное катание загнется? Шоу в Японии проходит с аншлагами без россиян – это показатель»

Спортивный агент Ари Закарян рассказал, скучают ли по российским фигуристам в японских ледовых шоу.

– По россиянам не скучают?

– Как сказать... В разговорах говорили, что мы были бы рады иметь действующих чемпионов из России. Да, тема поднимается, люди сожалеют. Но, мол, извините. Ситуация такая, какая есть.

– А кто сейчас по распиаренности главная российская фигуристка? Кого бы пригласили точно? Трусову?

– Все три девочки, которые были на Олимпиаде, достойны внимания. И их могли бы однозначно пригласить. Но кого-то выделить сложно.

Могу сказать, что до пандемии и сложностей с участием россиян в зарубежных мероприятиях в Японии Плющенко всегда проходил превосходно.

– Про сложности. Как думаете, Гран-при России, объявленный нашей федерацией, – жизнеспособный формат?

– Сложно прогнозировать. Но что точно, руководство российской федерации сильно и компетентно. Александр Коган – настоящий профессионал, отношусь к нему с огромным уважением. Он двигает фигурное катание вперед. выходит на первые роли, возглавил петербургскую федерацию, чему я тоже очень рад.

Федерация сделала много для популяризации и развития фигурного катания в России и мире. То, что они делают, они делают правильно. Жаль, что так получилось. Время покажет, как дальше пойдет. Хорошо, что у ребят будет по крайней мере возможность кататься.

– В России часто встречаешь мнение, что сейчас все поймут, что без нас мировое фигурное катание загнется, и вернут нас. Нам стоит спуститься с небес на землю?

– Так я говорить не буду, но... Шоу в Японии проходит с аншлагами без россиян – это тоже ведь показатель, согласитесь, – сказал Закарян.