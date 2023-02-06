Закарян о том, что Щербакову не пригласили на церемонию ISU Skating Awards: «Номинантов специально не приглашали. У нас не такой серьезный бюджет»
Основатель премии ISU Skating Awards Ари Закарян прокомментировал информацию о том, что олимпийскую чемпионку Анну Щербакову не пригласили на церемонию вручения наград.
Церемония прошла накануне в Цюрихе. Победа в номинации «Самый ценный фигурист», на которую претендовала Щербакова, досталась американцу Нэтану Чену.
«Ее фамилия была в списках, ее включили за большие заслуги. А насчет ее продвижения по сетке – здесь вопрос к жюри, на которое я никакого влияния не имел. И я не заметил, чтобы ISU как-то противился номинации Анны. Она попала в номинанты, обоснования для ее включения были серьезные. И никакой внутренней игры тут не было.
Не было такого, чтобы номинантов специально приглашали. Хотел бы подчеркнуть – у нас был не такой серьезный бюджет, чтобы приглашать большое количество людей. Эта премия была своего рода пробным шаром – мы смотрели, как и что улучшить в будущем.
Теперь можно оценивать, какой нужен бюджет, как продвигать это все. Если получится сделать тот формат, который планировался изначально – чтобы делать премию сразу после чемпионата мира, то и приглашать никого не надо будет, ведь все останутся на месте. А в этот раз на месте присутствовали только те, кто выступал на Art on Ice.
Специально была приглашена только Катарина Витт для вручения премии «За жизненные достижения». Остальным номинантам приглашений не рассылалось. Больше скажу – даже разговоров не было, чтобы делать так», – сказал Закарян.
Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?
Оказалась никого не звали. Всё и так были на месте давно.
И русских не надо будет номинировать, ведь они отстранены.
А вообще такое ощущение, что дела у ИСУ совсем плохи.
Вспоминаю фильм "Список Шиндлера", как там Шиндлер говорит: "Позвольте изложить мои аргументы", - и излагает.))
Да, а как же мечты о лимузинах, красной дорожке, сотнях репортёров и горячих обсуждениях, кто во что был одет и что сказал?((