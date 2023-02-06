Закарян о том, что Щербакову не пригласили на церемонию ISU Skating Awards: «Номинантов специально не приглашали. У нас не такой серьезный бюджет»

Основатель премии ISU Skating Awards Ари Закарян прокомментировал информацию о том, что олимпийскую чемпионку не пригласили на церемонию вручения наград.

Церемония прошла накануне в Цюрихе. Победа в номинации «Самый ценный фигурист», на которую претендовала Щербакова, досталась американцу Нэтану Чену.

«Ее фамилия была в списках, ее включили за большие заслуги. А насчет ее продвижения по сетке – здесь вопрос к жюри, на которое я никакого влияния не имел. И я не заметил, чтобы ISU как-то противился номинации Анны. Она попала в номинанты, обоснования для ее включения были серьезные. И никакой внутренней игры тут не было.

Не было такого, чтобы номинантов специально приглашали. Хотел бы подчеркнуть – у нас был не такой серьезный бюджет, чтобы приглашать большое количество людей. Эта премия была своего рода пробным шаром – мы смотрели, как и что улучшить в будущем.

Теперь можно оценивать, какой нужен бюджет, как продвигать это все. Если получится сделать тот формат, который планировался изначально – чтобы делать премию сразу после чемпионата мира, то и приглашать никого не надо будет, ведь все останутся на месте. А в этот раз на месте присутствовали только те, кто выступал на Art on Ice.

Специально была приглашена только для вручения премии «За жизненные достижения». Остальным номинантам приглашений не рассылалось. Больше скажу – даже разговоров не было, чтобы делать так», – сказал Закарян.

Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?