Закарян о том, что Щербакову не пригласили на церемонию ISU Skating Awards: «Номинантов специально не приглашали. У нас не такой серьезный бюджет»

Теги сборная России Ари Закарян Катарина Витт женское катание Анна Щербакова ISU Skating Awards Фигурное катание

Основатель премии ISU Skating Awards Ари Закарян прокомментировал информацию о том, что олимпийскую чемпионку Анну Щербакову не пригласили на церемонию вручения наград.

Церемония прошла накануне в Цюрихе. Победа в номинации «Самый ценный фигурист», на которую претендовала Щербакова, досталась американцу Нэтану Чену.

«Ее фамилия была в списках, ее включили за большие заслуги. А насчет ее продвижения по сетке – здесь вопрос к жюри, на которое я никакого влияния не имел. И я не заметил, чтобы ISU как-то противился номинации Анны. Она попала в номинанты, обоснования для ее включения были серьезные. И никакой внутренней игры тут не было.

Не было такого, чтобы номинантов специально приглашали. Хотел бы подчеркнуть – у нас был не такой серьезный бюджет, чтобы приглашать большое количество людей. Эта премия была своего рода пробным шаром – мы смотрели, как и что улучшить в будущем.

Теперь можно оценивать, какой нужен бюджет, как продвигать это все. Если получится сделать тот формат, который планировался изначально – чтобы делать премию сразу после чемпионата мира, то и приглашать никого не надо будет, ведь все останутся на месте. А в этот раз на месте присутствовали только те, кто выступал на Art on Ice.

Специально была приглашена только Катарина Витт для вручения премии «За жизненные достижения». Остальным номинантам приглашений не рассылалось. Больше скажу – даже разговоров не было, чтобы делать так», – сказал Закарян.

Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?

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16 комментариев

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Rums67
Ответ Марина Синельникова
Да всё уже, премии раздали. Что теперь говорить. Никто не в претензии.
Сама премия как формируется, из какого источника?
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alexnew
Ну, конечно, у вас только понты. А толку от премии, как от дырки от бублика. К нас Косторная с этой премией. И что?
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Rums67
Просто пиарли Аню 10 дней, что империалисты обидели наших.
Оказалась никого не звали. Всё и так были на месте давно.
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Noname No
А шуму было...
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Syndycate
Ари, надо было инстасамку звать, Аня бы сама приехала)
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Anna Stefan
===чтобы делать премию сразу после чемпионата мира, то и приглашать никого не надо будет, ведь все останутся на месте.===
И русских не надо будет номинировать, ведь они отстранены.
А вообще такое ощущение, что дела у ИСУ совсем плохи.
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Блинчик
"Она попала в номинанты, обоснования для ее включения были серьезные".
Вспоминаю фильм "Список Шиндлера", как там Шиндлер говорит: "Позвольте изложить мои аргументы", - и излагает.))
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Блинчик
Просто все нормальные номинанты Арика заранее послали. Только щ одна хотела приехать, но ведущим куковать в её компании было бы очень стыдно и кринжово.
Да, а как же мечты о лимузинах, красной дорожке, сотнях репортёров и горячих обсуждениях, кто во что был одет и что сказал?((
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Лариса Стародубцева
Даа сделали скандал на весь мир
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EmperorNazer
В пресс-службе ИСУ, видимо, не в курсе были, так как затирали что-то про безопасность. Впрочем, это лишь лишний раз подтверждает нелепость этого мероприятия, раз даже у организаторов концы с концами не сходятся.
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JSV
Ну кто-то там из тайги до сих пор не согласен, что это именно захолустное мероприятие, приютившееся на хвосте известного шоу? Типа Оскар такой фигурный, вручается в подтрибунке за занавеской самим розовым Джонни? Оператором, наверно, сам Закарян работал, что-то не видно было его орлиного профиля в кадре).
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Валерий Петров
Ответ ЮИ
Здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачиваем
Приезжает Аня на премию ИСУ, а там в подсобке армяне в нарды играют)
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Katerina Sunny
Закаряну не получилось навязать японцам свою премию, как придаток к ЧМ.
+3
-1
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Марина Синельникова
Да всё уже, премии раздали. Что теперь говорить. Никто не в претензии.
0
0
0
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ЮИ
Здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачиваем
+2
-2
0
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76yjgh98tr675dyt45
Закарян, не позорься. Щербакова бы приехала за свой счёт туда, явно не вы приезд оплачиваете. Позорник.
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