Ари Закарян: «Трусова добилась блестящих результатов, показав пять четверных на Олимпиаде. Но аксель Малинина был настолько революционным, что перевесил мнение жюри»
Спортивный агент Ари Закарян поделился мнением о том, что награда ISU Skating Awards «За особые достижения» в этом году была вручена Илье Малинину.
Малинин первым в мире исполнил на соревнованиях четверной аксель.
– Насчет номинации «За особые достижения» – понятное дело, что Илья Малинин бесспорно достоин ее, но российские болельщики расстроились, что не увидели среди номинантов Сашу Трусову. Как считаете, возможно ли ее появление в этой номинации в будущем?
– Мое личное мнение: Саша добилась блестящих результатов, показав пять четверных прыжков на Олимпиаде, это совершенно невероятный прорыв в истории фигурного катания.
Но на данный момент, думаю, прыжок 4,5 оборота был настолько революционным, что перевесил мнение жюри. Думаю, именно поэтому жюри проголосовали за Илью.
А что касается будущих премий, уверен, к Александре и к ее достижению еще можно будет вернуться. Она имеет полное право появиться в этой номинации, – сказал Закарян.
Илья Малинин прыгает уникальный квад и думает о пятерном – но все-таки проиграл финал Гран-при. Чего не хватает?
ОИ чемпионок может много, про некоторых спустя время трудно будет даже вспомнить, а первый исполнитель квадов в ЖО может быть только один.
Или как Оскар, который дали куче статистов в кинематографе и упорно не давали гению Леонардо Ди Каприо.
Так и Сашу Трусову даже не включили в номинанты.
И в ПП обошла её именно Саша.
Плюс играет роль общее отношение к России...