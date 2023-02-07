Ари Закарян: «Трусова добилась блестящих результатов, показав пять четверных на Олимпиаде. Но аксель Малинина был настолько революционным, что перевесил мнение жюри»

Спортивный агент Ари Закарян поделился мнением о том, что награда «За особые достижения» в этом году была вручена .

Малинин первым в мире исполнил на соревнованиях четверной аксель.

– Насчет номинации «За особые достижения» – понятное дело, что Илья Малинин бесспорно достоин ее, но российские болельщики расстроились, что не увидели среди номинантов Сашу Трусову. Как считаете, возможно ли ее появление в этой номинации в будущем?

– Мое личное мнение: Саша добилась блестящих результатов, показав пять четверных прыжков на Олимпиаде, это совершенно невероятный прорыв в истории фигурного катания.

Но на данный момент, думаю, прыжок 4,5 оборота был настолько революционным, что перевесил мнение жюри. Думаю, именно поэтому жюри проголосовали за Илью.

А что касается будущих премий, уверен, к и к ее достижению еще можно будет вернуться. Она имеет полное право появиться в этой номинации, – сказал Закарян.

Илья Малинин прыгает уникальный квад и думает о пятерном – но все-таки проиграл финал Гран-при. Чего не хватает?