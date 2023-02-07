Ари Закарян: «Трусова добилась блестящих результатов, показав пять четверных на Олимпиаде. Но аксель Малинина был настолько революционным, что перевесил мнение жюри»

Теги сборная России Ари Закарян сборная США мужское катание женское катание Александра Трусова Илья Малинин ISU Skating Awards Фигурное катание

Спортивный агент Ари Закарян поделился мнением о том, что награда ISU Skating Awards «За особые достижения» в этом году была вручена Илье Малинину.

Малинин первым в мире исполнил на соревнованиях четверной аксель.

– Насчет номинации «За особые достижения» – понятное дело, что Илья Малинин бесспорно достоин ее, но российские болельщики расстроились, что не увидели среди номинантов Сашу Трусову. Как считаете, возможно ли ее появление в этой номинации в будущем?

– Мое личное мнение: Саша добилась блестящих результатов, показав пять четверных прыжков на Олимпиаде, это совершенно невероятный прорыв в истории фигурного катания.

Но на данный момент, думаю, прыжок 4,5 оборота был настолько революционным, что перевесил мнение жюри. Думаю, именно поэтому жюри проголосовали за Илью.

А что касается будущих премий, уверен, к Александре и к ее достижению еще можно будет вернуться. Она имеет полное право появиться в этой номинации, – сказал Закарян. 

Илья Малинин прыгает уникальный квад и думает о пятерном – но все-таки проиграл финал Гран-при. Чего не хватает?

38 комментариев

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Виктория Китаева
Ответ Большое Путешествие Рузика
Никакую революцию она не произвела. До Малинина никто аксель в 4 оборота не прыгал. До Трусовой в этом виде спорта четверные прыгали. В книгу рекордов попала(уж больно её фанаты этим гордились всегда) и достаточно.
5 четверных вроде тоже никто не прыгал в женском одиночном...
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Hiro Nakamura
Ответ Sat397
Будем честны, сейчас квадами никого не удивить в женском фк, их прыгают все начиная с 10 лет, а кто не прыгает, тех по тихому сливают. А вот аксель в 4.5 оборота, это на данный момент можно назвать революционным. Ведь это уже даже не квад, а почти что пенто.
Именно благодаря Саше Трусовой квадами сейчас никого не удивить и 10-летние их прыгают.
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Princess23
Ответ Sportsfan
Четверной аксель пытался прыгнуть Юдзуру на олимпиаде (пусть неудачно, но прыгал ведь с разной степенью успешности, докручивал). А кто из женщин до Саши совершал хотя бы такую ПОПЫТКУ? Я уж не говорю, что она все их приземлила. На мой взгляд, достижение Саши перевешивает Малинина. Уж номинацию она точно заслужила.
но в этой номинации не было ни лонг и шорт-листов. Так же как в номинации за жизненные достижения - только победители
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Большое Путешествие Рузика
Ответ russalka
Очень смешно. Трусову ни разу не наградили, хотя именно она произвела революцию в этом виде спорта. То у них лучший новичок Ю Ен, то Изабо Левито, странно.
Никакую революцию она не произвела. До Малинина никто аксель в 4 оборота не прыгал. До Трусовой в этом виде спорта четверные прыгали. В книгу рекордов попала(уж больно её фанаты этим гордились всегда) и достаточно.
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Sat397
Будем честны, сейчас квадами никого не удивить в женском фк, их прыгают все начиная с 10 лет, а кто не прыгает, тех по тихому сливают. А вот аксель в 4.5 оборота, это на данный момент можно назвать революционным. Ведь это уже даже не квад, а почти что пенто.
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Додик Аксель
Междусобойчик ваша премия. Как и ущербная аргументация почему Трусовой не была среди номинантов.
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AlexFed
Ответ Ezhevika33
Это достижение не уникально. ОИ чемпионок может много, про некоторых спустя время трудно будет даже вспомнить, а первый исполнитель квадов в ЖО может быть только один.
О какой уникальности идет речь если их кто только не прыгал за последнее время? Квады это всего лишь инструмент конкуренции для достижения титулов. А если нет титулов, то в чем смысл этих квадов, которые уже никого не удивляют даже.
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Sportsfan
Четверной аксель пытался прыгнуть Юдзуру на олимпиаде (пусть неудачно, но прыгал ведь с разной степенью успешности, докручивал). А кто из женщин до Саши совершал хотя бы такую ПОПЫТКУ? Я уж не говорю, что она все их приземлила. На мой взгляд, достижение Саши перевешивает Малинина. Уж номинацию она точно заслужила.
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tanya_1111
Не думаю что бы Саше сильно нужна была эта бутафорская премия, но не упомянуть её великое достижение - это показать "непредвзятость" этой премии. Анну поставили, хотя тут как бы китайцы больше напрашивались, а реальную революционерку вообще не упомянули. Если бы предположим Алиса Лью прыгнула 5 квадов - это раструбили бы на весь мир, но их прыгнула Саша и США это не интересно, к сожалению как и нашей федерации.
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Ezhevika33
Ответ AlexFed
Так титулы это и есть главные достижения. Поэтому после того как Щербакова выиграла ОИ, Трусова, пуская пузыри из носа, жаловалась что у всех есть золотая медаль а у неё нет. Ревулисионеры они такие 🤣
Это достижение не уникально.
ОИ чемпионок может много, про некоторых спустя время трудно будет даже вспомнить, а первый исполнитель квадов в ЖО может быть только один.
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vanessa2021
Ответ Маргарита В Сафронова
Главную революционерку в ФК оставили без наград. Классика.
Согласна. Это как Нобелевская премия по литературе. Которую дали какойто Алексеич и не дали Л. Н. Толстому. Это все, что нужно знать об этой премии)))

Или как Оскар, который дали куче статистов в кинематографе и упорно не давали гению Леонардо Ди Каприо.

Так и Сашу Трусову даже не включили в номинанты.
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Ezhevika33
Ответ AlexFed
Революционерка без высших титулов - это посмешище. Если её постоянно кто то побеждал, то какая же это революция, когда вышла во взрослые, она была просто статистом и вечно проигравшей из ТЩК 🤡
Выражения выбирайте, а то разошлись тут поливать. Это ОИ чемпионка везде проиграла - и в КП и в ПП, и там и там её обошли, какая же тогда чемпионка.
И в ПП обошла её именно Саша.
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Иван Меняйло
Ответ lenapan
Последние годы в женском ФК происходит что-то совершенно непонятное. Трусова стала символом и примером технической революции в фигурном катании гораздо раньше, чем Малинин, однако до сих пор ее заслуги принято замалчивать, а ее законный триумф на Олимпиаде вообще постарались скрыть, ловко отправив её на второе место. А ведь Трусова не просто установила множество рекордов в технике, но смогла сделать в одной программе несколько ультра-си без ущерба эстетической составляющей, так что это не выглядело тренировочным прокатом. При всей сложности у Трусовой и программы всегда были яркие, красивые, запоминающиеся.
Вы абсолютно правы! Премия за кваксель Малинина, где он прокручивает пол оборота на льду, лишь отмазки, чтобы не давать эту премию Саше
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-4
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AlexFed
Ответ Маргарита В Сафронова
А настоящие революционеры они такие, они гоняются не за титулами, а за достижениями в своей области.
Так титулы это и есть главные достижения. Поэтому после того как Щербакова выиграла ОИ, Трусова, пуская пузыри из носа, жаловалась что у всех есть золотая медаль а у неё нет. Ревулисионеры они такие 🤣
+4
-8
-4
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Lapo Elkann
Ответ Татьяна Моисеева
Именно потому и не отметили, что косвенно это достижение относится к ТШТ. А это сейчас, пока идёт сами знаете какое расследование, нонсенс... Плюс играет роль общее отношение к России...
Нет, расследование дело Валиевой не помешало внести Аню ( представляющую штаб ТШТ ) в номинации на самого ценного. Здесь другое .
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Rums67
Ответ Ольга Калугина
Сашу могли включить в число номинантов. Даже если премия под Малинина. Лишний раз бы озвучили её рекорд
Кто агент Щербаковой?
+3
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As per
Ответ Оксана Васильева
Комментарий удален пользователем
Напомню тебе, что Александра помимо 5 квадов, является единственной в истории ФК первой исполнительницей 3 квадов - тулупа, лутца и флипа. Это гораздо круче, чем быть исполнителем 1 нового квада, пусть и акселя.
+6
-3
+3
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Pennywise
Ответ Оксана Васильева
Комментарий удален пользователем
Смена ноги перед прыжком - это скорее имитация сложного захода. В моем понимании сложный заход должен исполняться на той ноге, с которой прыгают.
0
-3
-3
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Маргарита В Сафронова
Ответ AlexFed
Революционерка без высших титулов - это посмешище. Если её постоянно кто то побеждал, то какая же это революция, когда вышла во взрослые, она была просто статистом и вечно проигравшей из ТЩК 🤡
А настоящие революционеры они такие, они гоняются не за титулами, а за достижениями в своей области.
+8
-6
+2
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Татьяна Моисеева
Ответ As per
Аксель уже прыгали, хоть и неудачно, Ханю и Дмитриев, а 5 квадов никто из женщин не пытался делать даже на тренировках.
Абсолютно правы! Но пока не закончится мировая напряжённость, не видать нашим, к сожалению, никаких премий...
+2
0
+2
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Япростозритель
Ну тогда надо было 2 премии давать: среди мужчин и среди женщин.
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Ольга Калугина
Сашу могли включить в число номинантов. Даже если премия под Малинина. Лишний раз бы озвучили её рекорд
+13
-2
+11
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Татьяна Моисеева
Ответ Lapo Elkann
Отметив Трусову , отметили бы революцию в женском ФК, которую сотворили ТШТ. Но оскарян раскручивает американцев .
Именно потому и не отметили, что косвенно это достижение относится к ТШТ. А это сейчас, пока идёт сами знаете какое расследование, нонсенс...
Плюс играет роль общее отношение к России...
+3
-2
+1
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lenapan
Последние годы в женском ФК происходит что-то совершенно непонятное. Трусова стала символом и примером технической революции в фигурном катании гораздо раньше, чем Малинин, однако до сих пор ее заслуги принято замалчивать, а ее законный триумф на Олимпиаде вообще постарались скрыть, ловко отправив её на второе место. А ведь Трусова не просто установила множество рекордов в технике, но смогла сделать в одной программе несколько ультра-си без ущерба эстетической составляющей, так что это не выглядело тренировочным прокатом. При всей сложности у Трусовой и программы всегда были яркие, красивые, запоминающиеся.
+19
-7
+12
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Оксана Васильева
Ответ As per
Аксель уже прыгали, хоть и неудачно, Ханю и Дмитриев, а 5 квадов никто из женщин не пытался делать даже на тренировках.
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