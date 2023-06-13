Пресс-атташе ФФКР о переходах фигуристов: «Нет ни одного случая, чтобы федерация поднимала вопрос о материальной компенсации»

В ФФКР ответили на вопрос о компенсациях при переходах фигуристов.

«По поводу переходов спортсменов – нет ни одного случая, чтобы ФФКР (Федерация фигурного катания России) поднимала вопрос о материальной компенсации», – сообщила пресс-атташе организации Ольга Ермолина.

Ранее фигурист из Беларуси Иван Десятов сообщил, что белорусская федерация запросила 25 тысяч долларов в качестве компенсации при его переходе в сборную США. Спортсмен открыл сбор средств через краудфандинг.

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