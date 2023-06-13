Пресс-атташе ФФКР о переходах фигуристов: «Нет ни одного случая, чтобы федерация поднимала вопрос о материальной компенсации»

Теги сборная России ФФКР переходы Ольга Ермолина Фигурное катание

В ФФКР ответили на вопрос о компенсациях при переходах фигуристов.

«По поводу переходов спортсменов – нет ни одного случая, чтобы ФФКР (Федерация фигурного катания России) поднимала вопрос о материальной компенсации», – сообщила пресс-атташе организации Ольга Ермолина.

Ранее фигурист из Беларуси Иван Десятов сообщил, что белорусская федерация запросила 25 тысяч долларов в качестве компенсации при его переходе в сборную США. Спортсмен открыл сбор средств через краудфандинг.

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7 комментариев

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Goga
Ну и зря, лучше прямо прописать стоимость компенсации, а не в карманы себе брать от тех, кого надо, а остальных не отпускать «по правилам». Ну и кому лучше от этих карантинов, ни себе ни людям
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+11
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lepestok
нашли чем гордиться))) надо поднимать этот вопрос и нечего стесняться
+11
-1
+10
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Katerina Sunny
А про затраты на Чиризано Чайковская просто так рассказывала. И легко что-то утверждать, когда доказательства необязательно предоставлять.
+6
0
+6
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Е...С
Нам все в конвертах, пожалуйста.
+4
0
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Black&White
Тоже не поняла, это оправдание такое? или как?
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Viks
Борзыми щенками берёте?
+1
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Додик Аксель
Материальные возможности ФФКР и федры Беларуси не сравнимы. То, что могут одни другим и не снилось. Но в ФФКР нет единого подхода в вопросах перехода фигуристов под флаг другой страны. Одним членам сборной дают добро, а другим нет.
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