Иван Десятов: «Белорусская федерация запросила 25 тысяч долларов в качестве компенсации за оплату моих тренировок и соревнований. Подавать апелляцию нет смысла»

Фигурист Иван Десятов рассказал о сборе средств на переход в сборную США через краудфандинг.

Ранее стало известно, что Белорусский союз конькобежцев готов отпустить фигуриста в американскую сборную, если он возместит расходы на свою подготовку. Десятов объявил о сборе 25 тысяч долларов.

– Как вам сообщили, что нужно возместить средства на вашу подготовку? Устно или прислали письмо с требованием компенсации?

– Было официальное письмо белорусской федерации в американскую о том, что запрашивают 25 тысяч долларов в качестве компенсации за оплату моих тренировок и соревнований во время сезона, когда я представлял Беларусь.

– Ожидали такую сумму?

– И да и нет.

– Думаете, она справедливая?

– Ты как бы, с одной стороны, понимаешь, что они могут очень задрать. Ибо, честно говоря, могли потребовать еще больше. И в то же время надеешься, что, возможно, там прям нормальная цена будет.

– А нормальная – это сколько?

– Ну, как нормальная? Поменьше, ха-ха.

– Знаете, на что конкретно потратила эти средства федерация Беларуси в вашем случае?

– Все тренировки, думаю, оплачивала белорусская федерация, потому что я лично ничего не оплачивал. Также поездки на все международные соревнования, проживание в отелях.

Когда мы летали на Гран-при, у нас было очень много перелетов из-за того, что ещё продолжалась пандемия ковида. Где-то нужно было на карантине сидеть, до Куршевеля пришлось совершить несколько перелетов. Неделю сидели в Польше.

В целом, возможно, цена, которую мне выставили, правильная. Никто этого точно не знает, но проверить невозможно.

– А если подождать еще один год без международных соревнований? Все равно не отпустят без денежной компенсации?

– Нет. В любом случае они выставили такие условия. Можно подать апелляцию, однако сейчас в этом вообще нет смысла.

Тем более нам изначально сказали: «Вы можете это сделать, но вам сразу откажут, так как в федерации Беларуси сделали все правильно». Подождать можно, но ничего не изменится.

– Если вы заплатите, то вас точно отпустят?

– По крайней мере, так говорят.

– Чтобы заплатить федерации Беларуси потраченные на вас средства и получить релиз, вы 4 июня объявили сбор $25 тысяч на сайте gofund.me. Чья это была идея?

– Ее предложила Изабелла (Флорес, партнерша Десятова в США – Sports.ru). Мы оба понимали, что вариантов у нас особо нет. У родителей, может, и есть эти деньги, я не знаю. Но так вот просто...

Я в рубли переводил: это больше двух миллионов. С учетом того, что родители и так оплачивают все тренировки, это очень большие расходы для двух человек.

– На сайте вам пожертвовали уже более $14,5 тысячи. Ваша история получила большой отклик!

– Да, по-моему, в первый день нам пожертвовали около 11 тысяч долларов, – сказал Десятов.

Белорусский фигурист Десятов о переезде в США: «Это произошло, когда началась вся ситуация с Украиной 24 февраля. Я уехал недели через две»