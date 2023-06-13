Иван Десятов: «Белорусская федерация запросила 25 тысяч долларов в качестве компенсации за оплату моих тренировок и соревнований. Подавать апелляцию нет смысла»

Теги танцы на льду сборная Беларуси Иван Десятов деньги Изабелла Флорес Фигурное катание

Фигурист Иван Десятов рассказал о сборе средств на переход в сборную США через краудфандинг.

Ранее стало известно, что Белорусский союз конькобежцев готов отпустить фигуриста в американскую сборную, если он возместит расходы на свою подготовку. Десятов объявил о сборе 25 тысяч долларов. 

– Как вам сообщили, что нужно возместить средства на вашу подготовку? Устно или прислали письмо с требованием компенсации?

– Было официальное письмо белорусской федерации в американскую о том, что запрашивают 25 тысяч долларов в качестве компенсации за оплату моих тренировок и соревнований во время сезона, когда я представлял Беларусь.

– Ожидали такую сумму?

– И да и нет.

– Думаете, она справедливая?

– Ты как бы, с одной стороны, понимаешь, что они могут очень задрать. Ибо, честно говоря, могли потребовать еще больше. И в то же время надеешься, что, возможно, там прям нормальная цена будет.

– А нормальная – это сколько?

– Ну, как нормальная? Поменьше, ха-ха.

– Знаете, на что конкретно потратила эти средства федерация Беларуси в вашем случае?

– Все тренировки, думаю, оплачивала белорусская федерация, потому что я лично ничего не оплачивал. Также поездки на все международные соревнования, проживание в отелях.

Когда мы летали на Гран-при, у нас было очень много перелетов из-за того, что ещё продолжалась пандемия ковида. Где-то нужно было на карантине сидеть, до Куршевеля пришлось совершить несколько перелетов. Неделю сидели в Польше.

В целом, возможно, цена, которую мне выставили, правильная. Никто этого точно не знает, но проверить невозможно.

– А если подождать еще один год без международных соревнований? Все равно не отпустят без денежной компенсации?

– Нет. В любом случае они выставили такие условия. Можно подать апелляцию, однако сейчас в этом вообще нет смысла.

Тем более нам изначально сказали: «Вы можете это сделать, но вам сразу откажут, так как в федерации Беларуси сделали все правильно». Подождать можно, но ничего не изменится.

– Если вы заплатите, то вас точно отпустят?

– По крайней мере, так говорят.

– Чтобы заплатить федерации Беларуси потраченные на вас средства и получить релиз, вы 4 июня объявили сбор $25 тысяч на сайте gofund.me. Чья это была идея?

– Ее предложила Изабелла (Флорес, партнерша Десятова в США – Sports.ru). Мы оба понимали, что вариантов у нас особо нет. У родителей, может, и есть эти деньги, я не знаю. Но так вот просто...

Я в рубли переводил: это больше двух миллионов. С учетом того, что родители и так оплачивают все тренировки, это очень большие расходы для двух человек.

– На сайте вам пожертвовали уже более $14,5 тысячи. Ваша история получила большой отклик!

– Да, по-моему, в первый день нам пожертвовали около 11 тысяч долларов, – сказал Десятов. 

Белорусский фигурист Десятов о переезде в США: «Это произошло, когда началась вся ситуация с Украиной 24 февраля. Я уехал недели через две»

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20 комментариев

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lepestok
здоровый лоб сидит на шее у родителей и клянчит у людей деньги. Ему самому не противно?
+19
-7
+12
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Verysia
Все правильно, верни то, что на тебя потратили - и свободен.
+13
-4
+9
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lepestok
хорошо что он хотя бы осознает, что федерация Беларуси значительно в него вложилась. Надо было ценник побольше выставить
+13
-5
+8
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Валерий Петров
Ответ Роман Волков
С Испугавшихся (🤬🤬🤬) патриотов надо брать Больше.✌️
Я например вообще не понимаю, чего он испугался. Беларусь не воюет ни с кем, мобилизацю не объявляла, в армию в Москве его бы не призвали, как гражданина другой страны.
Как по мне, эта его история с отъездом - скорее больше личного характера, с новой партнершей.
+8
-1
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Denis Travin
... странная ситуация.
Десятов уехал в США больше года назад. Неужели в такой богатой стране за это время не смог собрать на своём счету в банке Моргана $25 000?
Неужели не смог вписаться в рынок и вынужден теперь побираться?
+9
-4
+5
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Lanna
Ответ lepestok
здоровый лоб сидит на шее у родителей и клянчит у людей деньги. Ему самому не противно?
Да, в видах спорта (где у спортсменов нет миллионных зарплат) такая ситуация, выбрало дитятко себе занятие в раннем детстве и вроле неплохо пошло и бросать не хочет, с полноценной работой совмещать невозможно, вот и оплачивают все родители.
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Sivl
В принципе адекватная практика. Можно было и больше сумму обозначить. Сколько там было у Рудковской по контракту западного образца?
+6
-3
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Роман Волков
С Испугавшихся (🤬🤬🤬) патриотов надо брать Больше.✌️
+9
-6
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REA-13
Интересно, кто эти люди, кто пожертвовал почти 14 тыс долларов для того, чтобы какой-то там фигурист смог переехать кататься в США.
На этих краудфандинговых платформах ведь всегда тьма разных проектов. И уж точно множество более значимых, интересных или трогательных.
+1
0
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Rush
Ответ Denis Travin
... странная ситуация. Десятов уехал в США больше года назад. Неужели в такой богатой стране за это время не смог собрать на своём счету в банке Моргана $25 000? Неужели не смог вписаться в рынок и вынужден теперь побираться?
"Деньги лишними не бывают" и объявил сбор.
+1
0
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Ir_rish
Ответ Verysia
Все правильно, верни то, что на тебя потратили - и свободен.
Или обьяви о завершении карьеры, продолжай тренироваться и через два года возникни под другим флагом.
+2
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Ir_rish
Ответ lepestok
здоровый лоб сидит на шее у родителей и клянчит у людей деньги. Ему самому не противно?
Ему- явно не противно. Что предлагаете делать окружающим?
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Rush
Так мало потребовали.
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Whiskey cat
Белорусская федерация красавчики.
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Максим Медов
Надо еще за потраченное время и занятое место компенсировать.
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Ir_rish
Ответ Gemma157
А чего это он возмущается? Все по-честному. Надеюсь, что Диша с Дэвисом тоже возместили все затраты
Белорусской федерации?
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Milorada K
Ответ Denis Travin
... странная ситуация. Десятов уехал в США больше года назад. Неужели в такой богатой стране за это время не смог собрать на своём счету в банке Моргана $25 000? Неужели не смог вписаться в рынок и вынужден теперь побираться?
Зачем платить свои, если можно выпросить чужие?
0
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