Бутырская о переходе Дэвис и Смолкина в сборную Грузии: «В данный момент осуждать их ни в коем случае нельзя. Только поддерживать и подбадривать»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Мария Бутырская ФФКР переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Чемпионка мира призвала не осуждать Диану Дэвис и Глеба Смолкина за переход в Грузию.

Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду.

«Тяжело это обсуждать, потому что российских спортсменов не допускают до самых важных соревнований. Сейчас люди меняют гражданства, пытаются найти любые лазеечки, чтобы выступать там, где нужно.

Я считаю, что Федерация фигурного катания [России] сделала все возможное и обеспечила наших спортсменов колоссальным количеством соревнований. Но все равно заменить чемпионат мира невозможно.

Если они уйдут, конечно, будет потеря, потому что пара замечательная. В данный момент осуждать их ни в коем случае нельзя. Только поддерживать и подбадривать», – сказала чемпионка мира 1999 года в одиночном катании Мария Бутырская.

Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это произошло?

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13 комментариев

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Неволяшка
Почему в России их должны поддерживать и подбадривать? Они уже давно не с нами, надеюсь, что ушли навсегда.
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Emma Nevskaia
это что? адекватный комментарий ?
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bolelschiza
Поддержите лучше Чиризано
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Anna Morgan
Шубы встали клином, защищая пальто.
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Black&White
Мы уже вторые сутки подбадриваем их в комментариях.
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aza.nova
Офигеть! Кто глубже? Ждёмс
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Oleandra
Маме в какой-то степени легче будет.. не будет висеть дамоклов меч, что если они что-то выиграют, то это только по блату.. теперь они один на один с новой федерацией, сами пусть разбираются в своих делах.. хотя конечно хейта в сторону Этери это прибавит.. а может наоборот, постепенно на нет сойдёт.. то, о чём так долго говорили большевики (Лиз и компашка), наконец сбылось и сражаться с ТШТ пока больше им нечем.. ну потом они придумают.. про переход самой Тутберидзе или каких-то её учеников, за ними не заржавеет)
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Рав. Зильберман
Интересно в российском фк есть кто то не из агентуры?
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Hitgoe Himgob
Бутырская классная. Ох как она мне нравилась в молодости
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Oleandra
Ответ Anna Morgan
Шубы встали клином, защищая пальто.
потому что на этом пальто золотые и прочие медали висят.. и побольше, чем на курточках и пуховичках с пиджачками)
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aza.nova
Ответ Anna Morgan
Шубы встали клином, защищая пальто.
Ага. Удивительное рядом. )))
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Gulnara Sadykova
Ответ Oleandra
Маме в какой-то степени легче будет.. не будет висеть дамоклов меч, что если они что-то выиграют, то это только по блату.. теперь они один на один с новой федерацией, сами пусть разбираются в своих делах.. хотя конечно хейта в сторону Этери это прибавит.. а может наоборот, постепенно на нет сойдёт.. то, о чём так долго говорили большевики (Лиз и компашка), наконец сбылось и сражаться с ТШТ пока больше им нечем.. ну потом они придумают.. про переход самой Тутберидзе или каких-то её учеников, за ними не заржавеет)
Но Лиз оказалось говорил правду.
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Oleandra
Ответ Gulnara Sadykova
Но Лиз оказалось говорил правду.
не переставая быть при этом мерзостным хайпожором.. думаете, он добра нашему ФК желает? он за нас так беспокоится? или ему просто Этери ненавистна всеми фибрами души? ненавистна, но так притягивает, просто кушать не может)
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