Бутырская о переходе Дэвис и Смолкина в сборную Грузии: «В данный момент осуждать их ни в коем случае нельзя. Только поддерживать и подбадривать»

Чемпионка мира призвала не осуждать Диану Дэвис и Глеба Смолкина за переход в Грузию.

Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду.

«Тяжело это обсуждать, потому что российских спортсменов не допускают до самых важных соревнований. Сейчас люди меняют гражданства, пытаются найти любые лазеечки, чтобы выступать там, где нужно.

Я считаю, что Федерация фигурного катания [России] сделала все возможное и обеспечила наших спортсменов колоссальным количеством соревнований. Но все равно заменить чемпионат мира невозможно.

Если они уйдут, конечно, будет потеря, потому что пара замечательная. В данный момент осуждать их ни в коем случае нельзя. Только поддерживать и подбадривать», – сказала чемпионка мира 1999 года в одиночном катании Мария Бутырская.

Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это произошло?