Мария Бутырская: «Трусова ставит перед собой только самые высокие цели – стать олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира. А пока этого нет, она могла взять тайм-аут»
Мария Бутырская считает, что Александра Трусова вернется к соревнованиям, если захочет.
«Александра Трусова сильна своим характером. Если она поймет, что она хочет и может, то обязательно будет выступать.
В любом случае ее никто не выгонял. Мировая ситуация точно может повлиять не в лучшую сторону на решение Трусовой, выступать или нет.
Эта фигуристка ставит перед собой только самые высокие цели – стать олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира. А пока этого нет, она могла взять тайм-аут», – сказала чемпионка мира 1999 года.
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Другое дело,что и мотивации никакой у неё давно уже нет.Сомневаюсь,что её было бы больше,не начнись СВО.Проигрыш на Олимпиаде её сломал.Надо быть дураком,чтобы не понимать,что в её настоящей,насыщенной различными событиями жизни,ФК занимает второстепенное место.
ФК- самый субъективный вид спорта. Строго говоря , не спорт вообще. Фк не имеет отношения к "выше, быстрее, сильнее".
Медали в фк распределяются договорняками. Все это знают и на каждой ветке про соревнования про грибы пишут.
Потому что в фк за один и тот же элемент, одинаково исполненный, разные фигуристы получают совсем разные баллы. После введения шкалы гое +5, разница оценок может быть в полтора раза. И итого за программу можно из воздуха пририсовать 20 баллов кому надо.
И только в фк есть какието совсем непонятные , абсолютно необъективные оценки за какуюто " компонентность", выразительность и пр. Даже в художественной гимнастике и синхронном плавании оцениваются только технические элементы.
В фк есть система назначенок Лакерника, которым моргают ошибки, ставят дикие гое, компы ни за что. Все это знают.
Саша всегда была Золушкой федры, учитывая это- она сделала великолепную спортивную карьеру. Своим трудолюбием, талантом. Завоевала любовь миллионов зрителей по всему миру. Просмотры Сашиных программ, особенно показательных, бьют все рекорды. Саша- королева квадов и это имя останется с ней навсегда.
Возраст повышают и по правилам ису на взрослых соревнованиях можно участвовать с 16 лет уже. Будет ли это соблюдаться в России?