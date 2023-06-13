Мария Бутырская: «Трусова ставит перед собой только самые высокие цели – стать олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира. А пока этого нет, она могла взять тайм-аут»

Теги сборная России Мария Бутырская женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Мария Бутырская считает, что Александра Трусова вернется к соревнованиям, если захочет.

«Александра Трусова сильна своим характером. Если она поймет, что она хочет и может, то обязательно будет выступать.

В любом случае ее никто не выгонял. Мировая ситуация точно может повлиять не в лучшую сторону на решение Трусовой, выступать или нет.

Эта фигуристка ставит перед собой только самые высокие цели – стать олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира. А пока этого нет, она могла взять тайм-аут», – сказала чемпионка мира 1999 года. 

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23 комментария

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Whiskey cat
Да уже никогда и не станет, будем смотреть правде в глаза.
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мистер бин
А пока этого нет, она успеет себе бока наесть.
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Enchanter WIZZARD
Трусова все, даже если вернут российских спортсменов на международные старты. У нее другие приоритеты: хайп, шоу бизнес, Марк. Она уже неконкурентноспособна, причем в первую очередь психологически
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Anna Stefan
Ага, Щербакову, значит, отправляем на пенсию, а Трусова вернётся и станет ЧМ и ОЧ? "Когда вы говорите, Иван Васильевич..."
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Verysia
После тайм-аута трудно восстановить былые кондиции. А почему бы у самих девчонок не спросить: вернутся/не вернутся?
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Delirium
Ответ Anna Stefan
Ага, Щербакову, значит, отправляем на пенсию, а Трусова вернётся и станет ЧМ и ОЧ? "Когда вы говорите, Иван Васильевич..."
Справедливости ради, логика не нарушена, так как Щербакова уже ЧМ и ОЧ, в отличие от.
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22somebody22
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Трусова не брала официально никакой тайм-аут.Она не пропускала полностью прошлый сезон как Щербакова.
Другое дело,что и мотивации никакой у неё давно уже нет.Сомневаюсь,что её было бы больше,не начнись СВО.Проигрыш на Олимпиаде её сломал.Надо быть дураком,чтобы не понимать,что в её настоящей,насыщенной различными событиями жизни,ФК занимает второстепенное место.
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Флер де Лис
Ответ vanessa2021
Саше 18 дет, скоро будет 19 лет. Медалей с ГС набрала мешок, имя есть, популярность есть. Травмы тоже есть к сожалению. Не вижу смысла возвращаться. Хотя решать Саше конечно.
Во взрослых они ничего чемпионского не выиграла.
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vanessa2021
Ответ Navian
Запросто. Смена гражданства. Чемпионат мира. Чемпионка мира. Всё просто.
Саша не будет менять гражданство. Да и федра призера ОИ не отпустит никуда.
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Rush
Ответ vanessa2021
Щербакова не вернется точно, Саша Трусова скорее всего тоже не вернется. Это я как болельщица Саши пишу))) Смысла нет Саше возвращаться, во взрослом теле квад-лутц ы прыгать. Травмированную спину и ногу доламывать. Ради чего? У Саши все уже хорошо сложилось, ТТТ. Карьера в спорте, известность, учебой занялась всерьез, личная жизнь, творческая реализация (Саша Прима в больших шоу).
А повторить, а подтвердить, а доказать? Или к Щербаковой другой подход?
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Delirium
Ответ Rush
А подтвердить?
Это зависит от мотивации спортсмена, состояния здоровья, финансовых перспектив. Люди как-то забывают, что в фигурке денег очень мало, это не футбол и не теннис. В статусе ОЧ и ЧМ Аня зарабатывает на всевозможных шоу как в роли исполнителя, так и в роли ведущей существенно больше денег, чем если бы она выступала на соревнованиях, при этом риски для здоровья существенно ниже, да еще и учиться можно практически полноценно. В ее положении нужно очень любить именно спорт, и себя в нем, чтобы вернуться. Посмотрим. В течение месяца-полутора уже будет известно ставили ли ей спортивные программы или нет.
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Rush
Ответ Delirium
Справедливости ради, логика не нарушена, так как Щербакова уже ЧМ и ОЧ, в отличие от.
А подтвердить?
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Anna Stefan
Ответ Delirium
Справедливости ради, логика не нарушена, так как Щербакова уже ЧМ и ОЧ, в отличие от.
Если считать, что титулы единственная цель и к ней надо стремиться, даже если она заведомо недостижима, как в случае Трусовой, то всё логично, да.
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vanessa2021
Ответ Navian
Россию выигрывала получается.
Относительно выигрышей чегото в фк.

ФК- самый субъективный вид спорта. Строго говоря , не спорт вообще. Фк не имеет отношения к "выше, быстрее, сильнее".

Медали в фк распределяются договорняками. Все это знают и на каждой ветке про соревнования про грибы пишут.

Потому что в фк за один и тот же элемент, одинаково исполненный, разные фигуристы получают совсем разные баллы. После введения шкалы гое +5, разница оценок может быть в полтора раза. И итого за программу можно из воздуха пририсовать 20 баллов кому надо.

И только в фк есть какието совсем непонятные , абсолютно необъективные оценки за какуюто " компонентность", выразительность и пр. Даже в художественной гимнастике и синхронном плавании оцениваются только технические элементы.

В фк есть система назначенок Лакерника, которым моргают ошибки, ставят дикие гое, компы ни за что. Все это знают.

Саша всегда была Золушкой федры, учитывая это- она сделала великолепную спортивную карьеру. Своим трудолюбием, талантом. Завоевала любовь миллионов зрителей по всему миру. Просмотры Сашиных программ, особенно показательных, бьют все рекорды. Саша- королева квадов и это имя останется с ней навсегда.
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Navian
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Ответ Флер де Лис
Во взрослых они ничего чемпионского не выиграла.
Россию выигрывала получается.
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Navian
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Ответ vanessa2021
Саша не будет менять гражданство. Да и федра призера ОИ не отпустит никуда.
Теоретически это возможно. Или у нас уже СК2.0?
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vanessa2021
Еще непонятно, по каким правилам будут проводиться соревнования в России в следующем сезоне.

Возраст повышают и по правилам ису на взрослых соревнованиях можно участвовать с 16 лет уже. Будет ли это соблюдаться в России?
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