Мария Бутырская: «Трусова ставит перед собой только самые высокие цели – стать олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира. А пока этого нет, она могла взять тайм-аут»

Мария Бутырская считает, что Александра Трусова вернется к соревнованиям, если захочет.

« сильна своим характером. Если она поймет, что она хочет и может, то обязательно будет выступать.

В любом случае ее никто не выгонял. Мировая ситуация точно может повлиять не в лучшую сторону на решение Трусовой, выступать или нет.

Эта фигуристка ставит перед собой только самые высокие цели – стать олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира. А пока этого нет, она могла взять тайм-аут», – сказала чемпионка мира 1999 года.

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