Мария Бутырская: «Трусова – большая звезда в мире фигурного катания. Она еще восстановится и всем нам покажет»

Теги сборная России Мария Бутырская чемпионат России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская прокомментировала новость о снятии Александры Трусовой с чемпионата России в Красноярске.

«Сашу очень любят зрители, она большая звезда в мире фигурного катания. И зрители наверняка расстроятся, потому что хотели в живую посмотреть на нее, да и по телевизору еще раз увидеть.

Но так бывает. Давайте не будем ее осуждать, она еще восстановится и всем нам покажет», – сказала Бутырская.

23 комментария

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Ekoplane
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Осуждаю ФФКР, последний канал, лично Тутберидзе и лично Щербакову и ее семейку. Какая грязь.
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Ёжик_в_тумане
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"Мы вам еще покажем Кузькину мать!"✊✊✊
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Iomov
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Ответ Любитель_ФК
Все это все мы слышали и не раз от той же самой Бутырской и подобных экспертов, когда Медведева ушла к Орсеру, потом та же Трусова и Косторная ушли к Плющенко. Когда они вернулись к Тутберидзе, все эти бутырские , гончаренки бестемьяновы, молчали и ни один из них не сказал после серебра Трусовой на олимпиаде, что наконец-то Трусова сделала правильный ход и вернулась туда , где делают чемпионов и призеров. И вот новый поход за счастьем, тех же Трусовой и Косторной и снова та же песня они ищут себя, они еще покажут. Неужели вы все такие плохо видящие, а я бы сказал плохо разбирающиеся в своем виде спорта в ФК, что не можете определить простых вещей, лежащих на поверхности. Не будет уже ничего, даже прежнего, не говоря уже о каком -то взлете, ни у Трусовой , ни тем более у Косторной. И чтобы это понять , не нужно быть экспертом, есть история , которая показывает нам, как устроена жизнь, в том числе и в спорте, ее только надо немного понимать и изучать и все станет понятным, а фантазировать можно сколько угодно, потом ведь отвечать за свои слова не придется.
Вы не просто любитель фк! Вы - профессионал!😂👍
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Любитель_ФК
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Все это все мы слышали и не раз от той же самой Бутырской и подобных экспертов, когда Медведева ушла к Орсеру, потом та же Трусова и Косторная ушли к Плющенко. Когда они вернулись к Тутберидзе, все эти бутырские , гончаренки бестемьяновы, молчали и ни один из них не сказал после серебра Трусовой на олимпиаде, что наконец-то Трусова сделала правильный ход и вернулась туда , где делают чемпионов и призеров. И вот новый поход за счастьем, тех же Трусовой и Косторной и снова та же песня они ищут себя, они еще покажут. Неужели вы все такие плохо видящие, а я бы сказал плохо разбирающиеся в своем виде спорта в ФК, что не можете определить простых вещей, лежащих на поверхности. Не будет уже ничего, даже прежнего, не говоря уже о каком -то взлете, ни у Трусовой , ни тем более у Косторной. И чтобы это понять , не нужно быть экспертом, есть история , которая показывает нам, как устроена жизнь, в том числе и в спорте, ее только надо немного понимать и изучать и все станет понятным, а фантазировать можно сколько угодно, потом ведь отвечать за свои слова не придется.
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Lёna
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Ответ Михаил Михайлов
Саша обесквадила. А в этом состоянии она не только с мелкими может не справиться, ей и Вероника Яметова может оказаться не по зубам. Конечно квады Саша может вернуть, если упрётся. Но вот упрётся ли? Есть ведь и ещё один моментик. Саша ухитрилась демонстративно рассобачиться с главным спонсором ФФКР - 1 каналом. Всё это демонстративное спарывание нашивки, фотание перед ЧР с нашивкой МатчТВ, вряд-ли порадовало 1 канал. А их возможности влиять на судей (если судить по танцам) выглядят как довольно серьёзные. Если не сказать больше. Так что пока перспективы Саши в качестве действующей фигуристки выглядят как довольно мутные.
лутц у Саши уже есть, дальше- больше; никто демонстративно нашивку не спарывал, вообще, скорее всего, это первый попросил ее срезать; а возможности кого- либо влиять на судей уже у очень многих вызывают большое недовольство, так можно и доиграться
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Ostinato
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Если честно, то я не верю в возвращение Саши на уровень 5 четверных. Как и не верю в Косторную. Хотя буду рада ошибиться. А за Косторную с Куницей в парном даже поболела бы
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Маргарита Михайловна
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Трусова умудрилась не только Плющенко но и Матч -ТВ кинуть.
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Lapo Elkann
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Кто хочет выступать на высшем уровне, от Тутберидзе не уходит. Хотя это дело спортсменки. Конечно интереснее когда у участницы соревнований высокий уровень и отличная программа.
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Михаил Михайлов
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Ответ Lёna
это ей выбирать) а новые мелкие не такие уж и грозные)))
Саша обесквадила. А в этом состоянии она не только с мелкими может не справиться, ей и Вероника Яметова может оказаться не по зубам.
Конечно квады Саша может вернуть, если упрётся. Но вот упрётся ли?
Есть ведь и ещё один моментик. Саша ухитрилась демонстративно рассобачиться с главным спонсором ФФКР - 1 каналом. Всё это демонстративное спарывание нашивки, фотание перед ЧР с нашивкой МатчТВ, вряд-ли порадовало 1 канал.
А их возможности влиять на судей (если судить по танцам) выглядят как довольно серьёзные. Если не сказать больше.
Так что пока перспективы Саши в качестве действующей фигуристки выглядят как довольно мутные.
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Маргарита Михайловна
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Покажет только кантилевер.
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Bernie
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Буду ждать.
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udod
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покажет, на верёвочке под Киркорова
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Lёna
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Ответ Елена Ивашутина
Вряд ли Александра сможет обыграть новых мелких, да и титулов мировых не предвидится. . Надо новую дорогу в жизни искать. Как Щербакова, например. Если делать ставку на фк, то можно везде пролететь.
это ей выбирать) а новые мелкие не такие уж и грозные)))
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flyhigh
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Где раки зимуют?
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Елена Ивашутина
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Вряд ли Александра сможет обыграть новых мелких, да и титулов мировых не предвидится. . Надо новую дорогу в жизни искать. Как Щербакова, например. Если делать ставку на фк, то можно везде пролететь.
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oldparakhod
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Как то не совсем понятно, осуждать то за что? За то, что заболела что ли?
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Iomov
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Муж: жена! Ты куда собралась?
Жена: в гинекологию!
Муж: Ааа! Покажи им там!
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Lёna
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Ответ Olicha Kobina
Выкладывание фото в СМИ за гранью. Ей не пожелать нужно, а свалить от ФК . Всё
бред какой-то)
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Olicha Kobina
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Ответ Lёna
за что можно осуждать, если она внезапно слегла с температурой? можно только посочувствовать и пожелать скорейшего выздоровления
Выкладывание фото в СМИ за гранью. Ей не пожелать нужно, а свалить от ФК . Всё
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asusp527
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Ответ private dancer
Что покажет? )
И, стесняюсь спросить, где?
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Lёna
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за что можно осуждать, если она внезапно слегла с температурой? можно только посочувствовать и пожелать скорейшего выздоровления
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Olicha Kobina
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Ответ private dancer
Что покажет? )
Да, только попу свою с Кондратюком
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private dancer
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Что покажет? )
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