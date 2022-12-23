Мария Бутырская: «Трусова – большая звезда в мире фигурного катания. Она еще восстановится и всем нам покажет»
Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская прокомментировала новость о снятии Александры Трусовой с чемпионата России в Красноярске.
«Сашу очень любят зрители, она большая звезда в мире фигурного катания. И зрители наверняка расстроятся, потому что хотели в живую посмотреть на нее, да и по телевизору еще раз увидеть.
Но так бывает. Давайте не будем ее осуждать, она еще восстановится и всем нам покажет», – сказала Бутырская.
Конечно квады Саша может вернуть, если упрётся. Но вот упрётся ли?
Есть ведь и ещё один моментик. Саша ухитрилась демонстративно рассобачиться с главным спонсором ФФКР - 1 каналом. Всё это демонстративное спарывание нашивки, фотание перед ЧР с нашивкой МатчТВ, вряд-ли порадовало 1 канал.
А их возможности влиять на судей (если судить по танцам) выглядят как довольно серьёзные. Если не сказать больше.
Так что пока перспективы Саши в качестве действующей фигуристки выглядят как довольно мутные.
Жена: в гинекологию!
Муж: Ааа! Покажи им там!