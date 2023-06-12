Дмитрий Свищев: «Не знаю, что увидел Паунд, но мы не отдадим на растерзание наших спортсменов. В таком смысле мы показываем кукиш всем, кто безосновательно обвиняет нас»

Дмитрий Свищев отреагировал на заявление члена МОК Ричарда Паунда о деле Камилы Валиевой.

«Мы с вами понимаем, что дело Валиевой полностью сфабриковано, претензии абсолютно необоснованные. У нас есть четкая позиция самой спортсменки, тренера, федерации. Безосновательно наезжать на одну из самых талантливых спортсменов современности – преступление.

Не знаю, что там увидел господин Паунд, но мы не отдадим на растерзание наших спортсменов. И да, в таком смысле мы показываем кукиш всем, кто решил безосновательно обвинять нас в чем-либо.

Мы понимаем, что Камила совсем еще юный спортсмен. Мы должны сделать все, чтобы она чувствовала организованную защиту. У нее хорошие адвокаты, хорошие тренеры, хорошая семья. Она боец. Думаю, у них все будет хорошо.

У Камилы огромная поддержка миллионов людей, не только в нашей стране, у нее безумная поддержка в Азии, ее любят как никого в мире», – сказал депутат Госдумы РФ .

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