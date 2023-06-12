Дмитрий Свищев: «Не знаю, что увидел Паунд, но мы не отдадим на растерзание наших спортсменов. В таком смысле мы показываем кукиш всем, кто безосновательно обвиняет нас»

Теги допинг МОК Ричард Паунд Дмитрий Свищев Р-Спорт Камила Валиева Фигурное катание

Дмитрий Свищев отреагировал на заявление члена МОК Ричарда Паунда о деле Камилы Валиевой.

«Мы с вами понимаем, что дело Валиевой полностью сфабриковано, претензии абсолютно необоснованные. У нас есть четкая позиция самой спортсменки, тренера, федерации. Безосновательно наезжать на одну из самых талантливых спортсменов современности – преступление.

Не знаю, что там увидел господин Паунд, но мы не отдадим на растерзание наших спортсменов. И да, в таком смысле мы показываем кукиш всем, кто решил безосновательно обвинять нас в чем-либо.

Мы понимаем, что Камила совсем еще юный спортсмен. Мы должны сделать все, чтобы она чувствовала организованную защиту. У нее хорошие адвокаты, хорошие тренеры, хорошая семья. Она боец. Думаю, у них все будет хорошо.

У Камилы огромная поддержка миллионов людей, не только в нашей стране, у нее безумная поддержка в Азии, ее любят как никого в мире», – сказал депутат Госдумы РФ Свищев.

Член МОК Паунд о допинг-деле Валиевой: «Русские фактически показали средний палец»

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27 комментариев

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SmilingBy
"мы показываем кукиш всем" - заявил депутат государственной думы
+7
0
+7
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Artyom Veselovski
Прелесть какая! Безосновательно?))) А пробу Б чего не вскрыли? Зассали пожизненного дисквала? И оставили команду без медалей. Позорище
+8
-2
+6
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Maturmalai
Мы не отдадим на состязание наших спортсменов.
+4
0
+4
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Viks
"Безосновательно наезжать на одну из самых талантливых спортсменов современности – преступление." --- А вопить такое - это истерика.
+5
-2
+3
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Альфира Смирнова
Я за истину ...а насчет любви миллионов, к тому же ,в Азии--это депутат погорячился---либо пусть представит факты за прошедшие полтора года после ОИ2022
+2
-1
+1
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Елена Ковалёва
Ребята фильм "Айболит 66" всем нам в помощь.
+1
0
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AllaS
По указке сверху поддержка допинга в полном объеме.
И это вместо того, чтобы взять паузу и доказать невиновность, как это делают все спортсмены. Им один на один тяжело приходится.Федоровцев, рассказал , как бился один у которого ТМЗ обнаружено было 0,8 нг/мл , все доказывались в тишине Сергеева, Кокс, Копейкин. …..
А здесь требуют какого-то отношения , а система получается поддерживает допинг , после таких высказываний. Где логика.
+3
-2
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Кэп
А когда всё таки будет известно, наше золото ОИ или нет? ;-)
+1
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Елена Ивашутина
Ответ Маргарита В Сафронова
МОК думал усилить влияние на Россию, а получилось наоборот, они теряют Россию, теряют великолепный российский спорт. Нежданчик.
Россия ничего не теряет?
+1
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Маргарита В Сафронова
Ответ Елена Ивашутина
🙄
😁
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Viks
«Мы с вами понимаем, что дело Валиевой полностью сфабриковано," --- Это как?! Дедушкин стакан сфабриковали?!
+3
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Viks
Ответ lepestok
от того что семья неполная она не перестает быть хорошей. Откуда такие стереотипы?
Я не давал оценку семье - я её не знаю - это Свищев знает, а я указал на неполность, без оценки этого факта.
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lepestok
Ответ AllaS
По указке сверху поддержка допинга в полном объеме. И это вместо того, чтобы взять паузу и доказать невиновность, как это делают все спортсмены. Им один на один тяжело приходится.Федоровцев, рассказал , как бился один у которого ТМЗ обнаружено было 0,8 нг/мл , все доказывались в тишине Сергеева, Кокс, Копейкин. ….. А здесь требуют какого-то отношения , а система получается поддерживает допинг , после таких высказываний. Где логика.
им не 15 лет было. Это были взрослые люди, которые могут самостоятельно принимать те или иные решения. Как можно их сравнивать с ребенком???
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vombat15
Ответ Лариса Шевкун
Не отдаст на растерзание Валиеву - это как? Если фигуристку дисквалифицируют. что он конкретно сделает? Тактическим ядерным оружием по штаб-квартире USI?
скорее тактическим поносом)))
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Кэп
Ответ Лариса Шевкун
Не отдаст на растерзание Валиеву - это как? Если фигуристку дисквалифицируют. что он конкретно сделает? Тактическим ядерным оружием по штаб-квартире USI?
Ну что вы такое говорите, ну кто нашу Камилочку дисквалифицирует? Просто будет выступать только на Кубках России, везде первые места обеспечены, даже если просто выйдет и поклонится))
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