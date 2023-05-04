Дюамель о рассмотрении дела Валиевой: «Самая нелепая вещь, которая когда-либо случалась в спорте»

Теги сборная России допинг МОК сборная Канады Меган Дюамель пары женское катание Камила Валиева Кристин Бреннан Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Меган Дюамель заявила о «нелепости» в допинг-деле Камилы Валиевой.

В частности, канадка ответила на пост журналистки Кристин Бреннан о том, что слушание дела Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS), скорее всего, состоится не раньше августа 2023 года.

«Это действительно самая нелепая вещь, которая когда-либо случалась в спорте», – написала Дюамель в твиттере.

На чемпионате России в декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин.

Меган Дюамель не только ворчит на Валиеву с Тутберидзе. Она ценит Туктика, пары Москвиной и продвигает классные реформы

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6 комментариев

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Pentrak
Испорченное злоумышленником сено всё ещё смешнее.
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VengeanceV
Нелеп сам факт надуманных обвинений и Дюамель нужно прежде всего задуматься над этим.Ками не развалилась и не сдулась под воздействием обстоятельств,в чём нам ещё не раз удастся убедиться.
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Raphanus
Ответ Pentrak
Испорченное злоумышленником сено всё ещё смешнее.
Помада Йохауг тоже не промах
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Maxim Ermolin
Понятно. Держите в курсе.
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severyanka
И зачем нам злые комментарии этой чужестранки? Неприятная мадама ни внешне ни словесно.
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Gornostaev
Канадка гадит...
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