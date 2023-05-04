Дюамель о рассмотрении дела Валиевой: «Самая нелепая вещь, которая когда-либо случалась в спорте»

Олимпийская чемпионка Меган Дюамель заявила о «нелепости» в допинг-деле Камилы Валиевой.

В частности, канадка ответила на пост журналистки Кристин Бреннан о том, что слушание дела Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS), скорее всего, состоится не раньше августа 2023 года.

«Это действительно самая нелепая вещь, которая когда-либо случалась в спорте», – написала Дюамель в твиттере.

На чемпионате России в декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин.

Меган Дюамель не только ворчит на Валиеву с Тутберидзе. Она ценит Туктика, пары Москвиной и продвигает классные реформы