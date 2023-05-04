Дюамель о рассмотрении дела Валиевой: «Самая нелепая вещь, которая когда-либо случалась в спорте»
Олимпийская чемпионка Меган Дюамель заявила о «нелепости» в допинг-деле Камилы Валиевой.
В частности, канадка ответила на пост журналистки Кристин Бреннан о том, что слушание дела Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS), скорее всего, состоится не раньше августа 2023 года.
«Это действительно самая нелепая вещь, которая когда-либо случалась в спорте», – написала Дюамель в твиттере.
На чемпионате России в декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин.
Меган Дюамель не только ворчит на Валиеву с Тутберидзе. Она ценит Туктика, пары Москвиной и продвигает классные реформы
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