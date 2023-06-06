Федерация фигурного катания Болгарии о заявке на проведение ЧЕ: «Мы подавали заявку изначально, и сейчас, узнав об отказе Венгрии, решили попробовать снова»

В Федерации фигурного катания Болгарии прокомментировали подачу заявки на проведение ЧЕ.

«Мы подавали заявку изначально – когда Международный союз конькобежцев ( ) только выбирал место проведения турнира. И сейчас, узнав об отказе Венгрии и изменении ситуации, мы решили попробовать снова.

Если нас выберут, это будет очень значимое событие для развития спорта в Болгарии. Мы готовы провести чемпионат Европы 22-28 января 2024 года в столичном спорткомплексе «Арена София».

Крайний срок подачи заявок был 26 мая. Мы все сделали и теперь ждем решения ISU. Если нашу заявку одобрят, будем рады поделиться с вами подробностями организационного процесса», – сообщили в Федерации фигурного катания Болгарии.

София, Варшава и Каунас подали заявки на проведение чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года