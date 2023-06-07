Польша подтвердила заявку на ЧЕ-2024: «В 2007-м в Варшаве начали блистать Вернер, Савченко, Шолковы, Майер. Верим, что и на этот раз родятся новые звезды»

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В Польше рассказали о заявке на чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года.

Изначально турнир должен был пройти в Будапеште с 22 по 28 января, но Венгрия отказалась от его проведения из-за финансовых проблем.

«Мы хотим публично подтвердить готовность провести чемпионат Европы 2024 года в Варшаве, в центральном спортивном комплексе города – Torwar I и Torwar II. Там же проходил чемпионат Европы в 2007 году.

Вспоминая тот давний турнир, где начали блистать фигуристы Томаш Вернер, Алена Савченко и Робин Шолковы, Сара Майер, мы верим, что и на этот раз родятся новые звезды. Конечно, мы были бы очень рады видеть этих и всех других бывших спортсменов в качестве почетных гостей.

Повторная организация чемпионата Европы по фигурному катанию в Варшаве стала бы замечательной возможностью для города продемонстрировать свое богатое культурное наследие и способность принимать крупные международные турниры. Здесь ведь много лет проходит соревнование Warsaw Cup, которое с 2014 года является турниром серии Challenger.

В Варшаве есть необходимая инфраструктура, а у местных жителей – огромная любовь к фигурному катанию и другим зимним видам спорта. В Польше аншлаги на всех ледовых шоу и турнирах. У нас растет поколение многообещающих спортсменов, которые оставляют свой след на международном уровне», – заявила член правления Польской ассоциации фигурного катания Магдалена Ташер.

Венгрия отказалась от проведения ЧЕ-2024 по фигурному катанию из-за влияния конфликта на Украине на экономику и цены на энергоносители

9 комментариев

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Sportsfan
Польша наших не пустит, даже если их вдруг допустят
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Шнурки в стакане
Это они ловко примазались к успехам фигуристов из других стран :)
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Маргарита В Сафронова
Куракова у них уже родилась)
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tull
Верить мало, надо работать. А пока вместо работы натурализация Русских
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Ярик01
Ответ Sportsfan
Польша наших не пустит, даже если их вдруг допустят
Всегда можно поехать на альтернативный чемпионат, а после аквадискотека.
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Алексей Токарев
Надеюсь того горячего финского транса не забудут пригласить, который на открытии прошлого ЧЕ зажёг.
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Пользователь Гугла
самый провальный че 2007 для россии, ни одного золота, только две медали, серебро в танцах и парах
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