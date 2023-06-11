Энберт о падении доходов ISU: «Такое заявление добавит аргументов, чтобы нас поскорее вернули»

Александр Энберт считает, что заявление ISU ускорит возвращение российских фигуристов.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) представил аудиторский отчет, где отмечалось, что отсутствие россиян на соревнованиях привело к падению доходов от рекламы и медиаправ.

«Наверное, такое заявление ускорит возвращение россиян на международную арену. Главное правило спорта – что он вне политики. Это не про коммерцию или зарабатывание денег.

Понятно, что спорт становится медийным и влияет на многих. Многие хотят посмотреть на российских спортсменов. Спорт должен быть вне политики и, конечно, спортсмены должны выступать.

Такое заявление добавит аргументов, чтобы нас поскорее вернули», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Энберт.

ISU: «Отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав»