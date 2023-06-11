Энберт о падении доходов ISU: «Такое заявление добавит аргументов, чтобы нас поскорее вернули»

Теги сборная России ISU Александр Энберт пары Политика Фигурное катание

Александр Энберт считает, что заявление ISU ускорит возвращение российских фигуристов.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) представил аудиторский отчет, где отмечалось, что отсутствие россиян на соревнованиях привело к падению доходов от рекламы и медиаправ.

«Наверное, такое заявление ускорит возвращение россиян на международную арену. Главное правило спорта – что он вне политики. Это не про коммерцию или зарабатывание денег.

Понятно, что спорт становится медийным и влияет на многих. Многие хотят посмотреть на российских спортсменов. Спорт должен быть вне политики и, конечно, спортсмены должны выступать.

Такое заявление добавит аргументов, чтобы нас поскорее вернули», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Энберт.

ISU: «Отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав»

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4 комментария

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JL JL
Нас еще уговаривать будут! На коленях ходить за нами, биться головой об пол, умолять, плакать горькими слезами, унижаться, давить на жалость.
Но, мы непреклонно (все как один!): Так вам и надо! Так вам и надо! Так вам и надо. Неет, ни за что и никогда!!! Так вам и надо!
P.S. кстати, вот пусть Дронов новую песню сочинит, и, название придумывать не надо: ,,Так вам и надо!’’ Пусть вот один продекламирует, или, скажем, для некоего смягчения вок. партии, в дуэте с котом.
+3
-1
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Додик Аксель
Какая нам разница с их доходами. Всё равно прибылью с нами не делятся. Будем считать деньги в своих карманах.
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