Лакерник о финансовых потерях ISU: «Если сильнейшая страна отсутствует – фигурное катание становится менее интересным»

Александр Лакерник высказался о снижении доходов ISU из-за отстранения россиян.

Ранее ISU опубликовал аудиторский отчет, в котором отмечается, что «отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав».

«Наверное, это соответствует действительности. Объективно – российское фигурное катание на момент завершения сезона 2021/22 было сильнейшим в мире.

Если сильнейшая страна отсутствует – фигурное катание становится менее интересным», – сказал вице-президент ISU.