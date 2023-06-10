Лакерник о финансовых потерях ISU: «Если сильнейшая страна отсутствует – фигурное катание становится менее интересным»

Теги сборная России ISU Александр Лакерник деньги Фигурное катание

Александр Лакерник высказался о снижении доходов ISU из-за отстранения россиян.

Ранее ISU опубликовал аудиторский отчет, в котором отмечается, что «отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав».

«Наверное, это соответствует действительности. Объективно – российское фигурное катание на момент завершения сезона 2021/22 было сильнейшим в мире.

Если сильнейшая страна отсутствует – фигурное катание становится менее интересным», – сказал вице-президент ISU.

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2 комментария

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olvl
Это аксиома. И медали полученные не имеют такой ценности, хоть все и рады их получать.
+6
-2
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