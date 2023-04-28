Сакамото лидирует в рейтинге ISU, Хендрикс – 2-я, Щербакова – 7-я, Трусова – 13-я, Валиева – 18-я, Туктамышева – 24-я

Теги сборная России ISU сборная Канады Елизавета Туктамышева сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи сборная Германии сборная Бельгии сборная Эстонии Анастасия Губанова сборная Грузии Каори Сакамото Николь Шотт Маи Михара сборная Польши Ю Ен Луна Хендрикс Анна Щербакова Алена Косторная Ким Йе Лим Екатерина Куракова Ксения Синицына Хэ Ин Ли Камила Валиева Софья Акатьева Майя Хромых Софья Муравьева Аделия Петросян Маделин Скизас Изабо Левито Нина Петрыкина Ринка Ватанабе Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) представил обновленный рейтинг фигуристок. Лидирует японка Каори Сакамото.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова занимает 7-е место. Сборная России на данный момент отстранена от международных стартов.

Рейтинг ISU

Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) – 4762

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 4205

3. Маи Михара (Япония) – 3886

4. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 3570

5. Изабо Левито (США) – 3480

6. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 3335

7. Анна Щербакова (Россия) – 3065

8. Анастасия Губанова (Грузия) – 2827

9. Ю Ен (Южная Корея) – 2816

10. Екатерина Куракова (Польша) – 2770

11. Нина Петрыкина (Эстония) – 2689

12. Николь Шотт (Германия) – 2566

13. Александра Трусова (Россия) – 2410

14. Ринка Ватанабе (Япония) – 2278

15. Маделин Скизас (Канада) – 2223...

18. Камила Валиева (Россия) – 1975...

24. Елизавета Туктамышева (Россия) – 1746...

39. Майя Хромых (Россия) – 1234...

59. Алена Косторная (Россия) – 927...

103. Ксения Синицына (Россия) – 554...

112. Софья Акатьева (Россия) – 500...

113. Софья Муравьева (Россия) – 475...

119. Аделия Петросян (Россия) – 453

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3 комментария

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Галина Александрова
Ничего удивительного.
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Анна Беляева
Вот и выходит, что из наших юных, даж еесли в июе нас допустят, никтоне сможет принять участия в этапах.
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