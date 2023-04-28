Сакамото лидирует в рейтинге ISU, Хендрикс – 2-я, Щербакова – 7-я, Трусова – 13-я, Валиева – 18-я, Туктамышева – 24-я
Международный союз конькобежцев (ISU) представил обновленный рейтинг фигуристок. Лидирует японка Каори Сакамото.
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова занимает 7-е место. Сборная России на данный момент отстранена от международных стартов.
Рейтинг ISU
Женщины
1. Каори Сакамото (Япония) – 4762
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 4205
3. Маи Михара (Япония) – 3886
4. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 3570
5. Изабо Левито (США) – 3480
6. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 3335
7. Анна Щербакова (Россия) – 3065
8. Анастасия Губанова (Грузия) – 2827
9. Ю Ен (Южная Корея) – 2816
10. Екатерина Куракова (Польша) – 2770
11. Нина Петрыкина (Эстония) – 2689
12. Николь Шотт (Германия) – 2566
13. Александра Трусова (Россия) – 2410
14. Ринка Ватанабе (Япония) – 2278
15. Маделин Скизас (Канада) – 2223...
18. Камила Валиева (Россия) – 1975...
24. Елизавета Туктамышева (Россия) – 1746...
39. Майя Хромых (Россия) – 1234...
59. Алена Косторная (Россия) – 927...
103. Ксения Синицына (Россия) – 554...
112. Софья Акатьева (Россия) – 500...
113. Софья Муравьева (Россия) – 475...
119. Аделия Петросян (Россия) – 453
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