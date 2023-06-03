Загитова поздравила Глейхенгауза: «Иосиф, с днем рождения»

Теги сборная России фото женское катание Даниил Глейхенгауз Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила тренера и хореографа Даниила Глейхенгауза с днем рождения.

Сегодня специалисту из группы Этери Тутберидзе исполнилось 32 года.

«Иосиф, с днем рождения», – написала Загитова в сторис, отметив аккаунт Глейхенгауза.

Редкое интервью помощника Тутберидзе – об интуиции Этери, неудачной программе Щербаковой и отстранении России

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37 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Глейх и Алина Загитова в его программах,—это было яростно красиво! Сносило сразу! Взрыв красоты и отваги! Пересматривать можно бесконечно.
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Сайтама
Алина с Даниилом на одной волне)
Поздравляют друг друга весело, с шутками и приколами 😊
С днём рождения , Даниил! Спасибо за эксклюзивные незабываемые триумфальные программы Алины!
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Lana-shu
Программы Алины все были шикарные. Но лебедь просто выше всех похвал.
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AllaS
Глейх с юмором в ДР Алины всегда поздравляет и Алина ему не спускает 😇
Поздравления Даниилу с ДР.Творческих успехов .
Новых интересных, оригинальных программ для Загитовой . Муза может все. Спасибо за все проги - шедевры , в исполнение Алины они впечатляют, вдохновляют , полное великолепие , красота , гармония ФК.
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Птичка певчая
Алина - приколистка! Глейха с Днём рождения!
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именименя
С днюхой, Йося! Редакторы Скользкого льда молодцы😉, на мое скромное имхо, это лучшее прозвище глейха😂
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Viktoria dek
Ответ AAPolyansky
а почему Иосиф? Это какой-то судя по всему сленг?
В одном из новостных репортажей, когда тшт были в Казани с шоу, вместо Даниила написали Иосиф Глейхенгауз.
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Дружба11
Даниил сделал прекрасные проги Алине!С Днем Рождения Даниил!
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Lilek Li
Иосиф Маркович стареет. С днюхой тебя, гончар!)
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Shveddka
Ответ Маргарита В Сафронова
Глейх и Алина Загитова в его программах,—это было яростно красиво! Сносило сразу! Взрыв красоты и отваги! Пересматривать можно бесконечно.
Точней и не скажешь!
+10
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Viktoria dek
Ответ Анна Лисина
А почему Иосиф? )) Какие версии? )). Марковича с ДР. Продолжаю настаивать, что он лучший хореограф нашего времени( естес в сотрудничестве с Этери)
В одном из новостных репортажей, когда тшт были в Казани с шоу, вместо Даниила написали Иосиф Глейхенгауз
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kate_ko
внутренние прикольчики от благодарной ученицы подъехали)))
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ВИван
))) Даниилу Глейхенгаузу поздравления с пожеланиями всего наилучшего и благодарность за прекрасные программы для Алины!
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Додик Аксель
... " Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора... с Днём рождения !
+9
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Сайтама
Ответ Gemma157
Ничего подобного. Проходные программы, неважное исполнение
Просмотры Дон Кихота на Olympic channel перевалили за 12 миллионов!!!
И это после того, как его залили заново !!!
🔥
Уникальная программа, великолепное исполнение. Красная балерина 👑
+6
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Lana-shu
Ответ Анна Лисина
А почему Иосиф? )) Какие версии? )). Марковича с ДР. Продолжаю настаивать, что он лучший хореограф нашего времени( естес в сотрудничестве с Этери)
В репортаже из Казани поставили в титре Иосиф
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Viktoria dek
Ответ Anneta28
Ну переведите тогда с загитовского на человеческий))
В одном из новостных репортажей, когда тшт были в Казани с шоу, вместо Даниила написали Иосиф Глейхенгауз)
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Юлия Кокорева
Любимый тандем. С Днём рождения Даниила Марковича.
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AAPolyansky
а почему Иосиф? Это какой-то судя по всему сленг?
+5
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Lilek Li
Ответ Gemma157
А серьезно и нормально поздравить нельзя? Какой еще Иосиф?
ТП не понять))
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Shveddka
Даниила с днём рождения!
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Максим Медов
Человек не сделает ошибку если его назовут Изя, Беня... ну или Ося (Иосиф). Таки да. 😂
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Анна Лисина
А почему Иосиф? )) Какие версии? )).
Марковича с ДР. Продолжаю настаивать, что он лучший хореограф нашего времени( естес в сотрудничестве с Этери)
+6
-5
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Анна Лисина
Ответ На Пекин
Видимо, по аналогии с Иосифом Райхельгаузом, режиссером)
Боюсь, что современные типа журналисты не в курсе кто это.
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Девушка Безимени
йося..
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