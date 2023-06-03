Загитова поздравила Глейхенгауза: «Иосиф, с днем рождения»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила тренера и хореографа Даниила Глейхенгауза с днем рождения.
Сегодня специалисту из группы Этери Тутберидзе исполнилось 32 года.
«Иосиф, с днем рождения», – написала Загитова в сторис, отметив аккаунт Глейхенгауза.
Редкое интервью помощника Тутберидзе – об интуиции Этери, неудачной программе Щербаковой и отстранении России
Поздравляют друг друга весело, с шутками и приколами 😊
С днём рождения , Даниил! Спасибо за эксклюзивные незабываемые триумфальные программы Алины!
Поздравления Даниилу с ДР.Творческих успехов .
Новых интересных, оригинальных программ для Загитовой . Муза может все. Спасибо за все проги - шедевры , в исполнение Алины они впечатляют, вдохновляют , полное великолепие , красота , гармония ФК.
И это после того, как его залили заново !!!
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Уникальная программа, великолепное исполнение. Красная балерина 👑
Марковича с ДР. Продолжаю настаивать, что он лучший хореограф нашего времени( естес в сотрудничестве с Этери)