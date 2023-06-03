Загитова поздравила Глейхенгауза: «Иосиф, с днем рождения»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила тренера и хореографа Даниила Глейхенгауза с днем рождения.

Сегодня специалисту из группы Этери Тутберидзе исполнилось 32 года.

«Иосиф, с днем рождения», – написала Загитова в сторис, отметив аккаунт Глейхенгауза.

Редкое интервью помощника Тутберидзе – об интуиции Этери, неудачной программе Щербаковой и отстранении России