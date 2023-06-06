«Дачный вайб». Алина Загитова показала фотографии с дачного участка в Ижевске

Теги сборная России фото женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова показала, как проводит время на даче в Ижевске.

«Дачный вайб», – написала олимпийская чемпионка в соцсети.

Губерниев встал на колено перед Загитовой, а Бузова спела под фанеру. Так на Никольской спасали легкую атлетику

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104 комментария

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На Пекин
Самое тёплое место для души это в гостях у любимых бабушки и дедушки, по себе знаю.
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victoire
Ну вот и сбылась мечта некоторых персонажей - Алина в Ижевске копает картошку. Ан нет, опять не так за лопату держится)
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Lilek Li
Алина счастливый человек. У нее большая и дружная семья. Что для счастья ещё нужно?)
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yak444
Алина везде гармонично смотрится, и у бабушки в огороде с лопатой, и на красной дорожке в прекрасном наряде, а лучше всего она смотрится на льду при исполнении своих шедевральных программ.
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Кто бы говорил
О, Алина уже в Ижевске.
Недавно только хейтеры переживали, что она давно не была там. А оказывается у неё для них две новости: хорошая и плохая. Хорошая, что она уехала в Ижевск, плохая - не навсегда.
+36
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Фарида Гилязова
Классные фото!👏 Алина молодчина, прекрасна всегда и везде!👏👌 и чихать ей на злопыхателей, получает удовольствие от всего что делает!👌💓
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+17
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Oleg Olegov
Бабушкиных пирогов на даче захотелось
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Альфия Гилязова
Перед поездкой на юг Алина всегда бывает у бабушки с дедушкой!!! Какое уважение к старшему поколению! Спасибо тебе, Родная!!!
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Альфия Гилязова
Ответ Бедоносец
Она лопатой картошку полола.🤣
Окучивала
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Галина Александрова
Во всех ты, Алинушка, нарядах хороша!!!
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Verysia
Ответ Галина Александрова
Во всех ты, Алинушка, нарядах хороша!!!
Без макияжа и в спортивной одежде такая милая!
+15
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Андрей Красин
Оживление какое тут. Похоже, Алиночка с лопатой затмит все корсеты, Амстердамы и Мальдивы.
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Мира2024
Ответ varick
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😊😊😊😊 кто о чем, а вы всё о "своём"...
Лучше посмотрите какой там стол, эх, посидеть бы сейчас за таким да на природе, да среди родных и близких...
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katerianna
Замечательная традиция у Алины, перед летними шоу посещать своих родных. Масару и Кнопа тоже приехали погостить.
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Мира2024
Ответ Бедоносец
Никак не ожидал увидеть Алиначку в образе дачницы, прям удивила чесслово. 🙆
Ну наконец-то и Бедоносца "удивила", не прошло и 6 лет 😊
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Галина Александрова
Везде у Алины порядок и красота!
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Oeva
Ответ За Валенсию с 1999
Надо ей сельского мужика. Гармонично выглядит в огороде. Ещё коз и коров пусть научится доить
Кто знает, как жизнь сложится - сказала ей мама, посоветовав учиться вождению на механике. И я не сомневаюсь, что Алина научится всему, что потребуется, если что. В то время как другие в сложной ситуации будут наматывать сопли на кулак и спиваться.
+17
-7
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IrinaVS
Алина - умница, не забывает свои корни, родная земля всегда силы придает. Представляю, как рады бабушка с дедушкой, как гордятся такой замечательной внучкой.
+12
-2
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Arzu0203
ух ты, как здОрово, только у бабушек с дедушками находишь спокойствие, теплоту, клубничное варенье и счастье, особенно, когда твои четвероногие питомцы с тобой❤❤❤👍👍👍
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Юлия Кокорева
Рада за Алиночку. Пусть немного отдохнёт в кругу семьи.
+11
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Lilek Li
Ответ STAVRsSC
что-то на фото не вижу "большую и дружную семью". Куда все попрятались? Чтобы Алине не портить пейзаж? :о)
У Алины порядочные родственники. не лезут на камеру, как некоторые )
+13
-3
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Verysia
Ответ Gemma157
Руки, тяжелее смартфона ничего не державшие, тут заняты лопатой. Мы, дачники с мозолями на ладонях, знающие что такое кропотливый и усердный, благородный труд на огороде, глубоко возмущены такой показухой
Картошечка знатная заметь, не возмущайся, а то огурцы плодоносить не будут, примета такая
+11
-2
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Галина Александрова
Ответ Gemma157
Порядок и красотк наводила не она
У Загитовых это в крови. Алина, показывая свою квартиру, машину, ничего не прячет, всё всегда идеально!
+11
-2
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Arzu0203
Ответ Gemma157
Порядок и красотк наводила не она
Гемма, ты и на той даче на полстАвки?
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jqzn88xn6n
Наша Алиночка! Просто умничка! Приятно видеть такой вайб!❤️😍
+14
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