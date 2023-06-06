«Дачный вайб». Алина Загитова показала фотографии с дачного участка в Ижевске
Алина Загитова показала, как проводит время на даче в Ижевске.
«Дачный вайб», – написала олимпийская чемпионка в соцсети.
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Недавно только хейтеры переживали, что она давно не была там. А оказывается у неё для них две новости: хорошая и плохая. Хорошая, что она уехала в Ижевск, плохая - не навсегда.
Лучше посмотрите какой там стол, эх, посидеть бы сейчас за таким да на природе, да среди родных и близких...