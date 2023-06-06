«Дачный вайб». Алина Загитова показала фотографии с дачного участка в Ижевске

Алина Загитова показала, как проводит время на даче в Ижевске.

«Дачный вайб», – написала олимпийская чемпионка в соцсети.

Губерниев встал на колено перед Загитовой, а Бузова спела под фанеру. Так на Никольской спасали легкую атлетику