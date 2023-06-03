Алина Загитова: «Пишу план на год, чтобы успеть все свои проекты между тренировками и выступлениями. Тайм-менеджмент спасет меня»

Теги сборная России фото женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова объяснила необходимость тайм-менеджмента.

«Пишу план на год, чтобы успеть все свои проекты между тренировками и выступлениями.

Секрет нерешаемой задачки: как все успеть? Спойлер: никак. Тайм-менеджмент спасет меня», – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

4 комментария

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Сайтама
Самая востребованная и наиболее удачно реализовавшаяся спортсменка 💯
Что не делается , всё к лучшему.
Закрыли дверь в спорт, открылись двери множества возможностей.
Старт Алины в новую жизнь просто огненный .
Удачи тебе Алина, девушка с железным характером!
Ты всё делаешь правильно.
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Юрий Гаврилов
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Очень взросло выглядит на фотографии.
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Lana-shu
Алина, ты чего творишь?
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Юрий Гаврилов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Любопытно, с какого дубля утвердили фотку?
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