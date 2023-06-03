Алина Загитова: «Пишу план на год, чтобы успеть все свои проекты между тренировками и выступлениями. Тайм-менеджмент спасет меня»

Алина Загитова объяснила необходимость тайм-менеджмента.

«Пишу план на год, чтобы успеть все свои проекты между тренировками и выступлениями.

Секрет нерешаемой задачки: как все успеть? Спойлер: никак. Тайм-менеджмент спасет меня», – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.