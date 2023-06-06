Радимов о Дэвис и Смолкине: «Проблема в форме их ухода. Хотите попробовать себя в другой стране – скажите об этом. А они полтора года юлили»

Владислав Радимов высказался о переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Самая большая проблема – в форме их ухода. Мол, мы в РФ четвертые-пятые номера, хотим попробовать себя в другой стране. Но скажите об этом. А Дэвис и Смолкин полтора года юлили.

Зачем спортсменов держать, если они сами не хотят? Я пять лет играл в Испании в футбол. Получается, я не должен уезжать из России?» – сказал экс-футболист в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это произошло?

Почему переход Дэвис и Смолкина в Грузию – лицемерие