Радимов о Дэвис и Смолкине: «Проблема в форме их ухода. Хотите попробовать себя в другой стране – скажите об этом. А они полтора года юлили»

Теги Владислав Радимов сборная России танцы на льду Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Владислав Радимов высказался о переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Самая большая проблема – в форме их ухода. Мол, мы в РФ четвертые-пятые номера, хотим попробовать себя в другой стране. Но скажите об этом. А Дэвис и Смолкин полтора года юлили.

Зачем спортсменов держать, если они сами не хотят? Я пять лет играл в Испании в футбол. Получается, я не должен уезжать из России?» – сказал экс-футболист в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это произошло?

Почему переход Дэвис и Смолкина в Грузию – лицемерие

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15 комментариев

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Ахимассс
Вообще не очень красиво поступили. Человек их столько лет тренировал в Зенит-2. Держись Влад . Мы с тобой.
+22
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ABCflo
Уже до Радимова добрались. Вот уж действительно цирк устроили. Четвертые-пятые номера. Что Иванова, что Радимов понятия не имеют о ком речь.
+10
0
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Евгения Гринева
Когда захотели, тогда и сообщили. Еще в октябре Гиоргобиани говорила, что разговоров о переходе не было, может они окончательно приняли решение в апреле-мае вообще
+7
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Olga.t
99% людей не сообщают своему работодателю о том, что ищут другое место работы. Только когда получают положительный ответ на новом месте работы.
Ну, а к Дэвисам просто повышенное внимание.
+8
-3
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Ёжик_в_тумане
О переходе ДС, что передачу сняли😲? Ощущение такое, что не фигуристы перешли, а Президент страну поменял.
+7
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ABCflo
Ответ Игорь Лебедев
А Радимову это зачем ?
Втягивают побольше людей в травлю. Чтоб другим неповадно было.
+5
-1
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Hong Kil
Ответ jayokocha
Влад лучше пусть следит за своей работой, столько лет отвечает за ключевой возраст в Зените и практически ни одного игрока для основной команды, которые играет в стартовых 11.
Зато ни одного игрока, который бы играл за сб. Грузии! Влад свое дело знает.
+4
0
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jayokocha
Влад лучше пусть следит за своей работой, столько лет отвечает за ключевой возраст в Зените и практически ни одного игрока для основной команды, которые играет в стартовых 11.
+3
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juventus97@vk.com
Они почти выдержали карантин и сообщили, чего уж там 😀
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OldRedWhite
Вас бы всех Радимовых отправить в другую страну !
Глядишь бы и Смолкины никуда не уезжали …
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Михаил1970
Если этих фигуристов осуждают в телепередаче тема, значит они всё правильно сделали.
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Игорь Лебедев
А Радимову это зачем ?
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aleshon
Пора The Skating Lesson блокировать на территории России.
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avcgloronalduMU
кто там юлил? за это время они где только не были
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Spaten
Они форварды или хавы?))
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