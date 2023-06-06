ISU о переходе Дэвис и Смолкина: «Не комментируем конкретные случаи. Приглашаем заинтересованные стороны связаться с соответствующими членами ISU»
В ISU не стали комментировать переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина из России в Грузию.
«Международный союз конькобежцев не будет комментировать конкретные случаи и приглашает заинтересованные стороны связаться с соответствующими членами ISU.
Спортсмены могут выступать от страны – члена ISU, гражданином которой они являются или в которой они проживали не менее одного года.
В парном катании и танцах на льду этому требованию должен соответствовать только один партнер. Другой партнер при этом должен быть гражданином или резидентом страны – члена ISU», – заявили в пресс-службе организации.
Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это произошло?
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