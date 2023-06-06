Лидия Иванова о переходе Дэвис и Смолкина в сборную Грузии: «Да уезжайте! Если кто‑то хитрит на повороте, ничего не добьется в спорте»

Лидия Иванова высказалась о переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Если бы переход был даже тремя годами ранее, никто не обратил бы внимания. Они даже не первые номера у нас. Этой же паре не светило попадание в нашу сборную.

А сейчас страна проходит трудное время, которое требует сплоченности народа. Спорт – воспитание самого непредательского человека. Мы защищаем честь страны. А эта пара... Да уезжайте!

Если кто‑то хитрит на повороте, ничего не добьется в спорте. Да и Олимпийские игры будут не те.

Мир, от наших настоящих спортсменов вы не дождетесь, чтобы мы выходили на пьедестал ползком и на коленочках! Наш ОКР может не подписать необходимые документы и , и они не будут принимать участие в ответственных стартах.

Обращаюсь к другим спортсменам: будьте российскими, настоящими и боритесь за гордость нашей страны!

Даже если допустят Дэвис и Смолкина, пусть выступают в нейтральном статусе», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Почему переход Дэвис и Смолкина в Грузию – лицемерие