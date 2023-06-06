Лидия Иванова о переходе Дэвис и Смолкина в сборную Грузии: «Да уезжайте! Если кто‑то хитрит на повороте, ничего не добьется в спорте»

Теги сборная России танцы на льду Лидия Иванова сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Лидия Иванова высказалась о переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Если бы переход был даже тремя годами ранее, никто не обратил бы внимания. Они даже не первые номера у нас. Этой же паре не светило попадание в нашу сборную.

А сейчас страна проходит трудное время, которое требует сплоченности народа. Спорт – воспитание самого непредательского человека. Мы защищаем честь страны. А эта пара... Да уезжайте!

Если кто‑то хитрит на повороте, ничего не добьется в спорте. Да и Олимпийские игры будут не те.

Мир, от наших настоящих спортсменов вы не дождетесь, чтобы мы выходили на пьедестал ползком и на коленочках! Наш ОКР может не подписать необходимые документы Дэвис и Смолкину, и они не будут принимать участие в ответственных стартах.

Обращаюсь к другим спортсменам: будьте российскими, настоящими и боритесь за гордость нашей страны!

Даже если допустят Дэвис и Смолкина, пусть выступают в нейтральном статусе», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Почему переход Дэвис и Смолкина в Грузию – лицемерие

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16 комментариев

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asusp527
Да, Лидия Гавриловна, по большому счету всё так!
+15
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asusp527
Ответ Katerina Sunny
Сказал бы кто Ивановой, что уже съездили третьей парой на ОИ в 2022 году.
Для нее 14 место - результат, недостойный запоминания.
+7
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Katerina Sunny
Сказал бы кто Ивановой, что уже съездили третьей парой на ОИ в 2022 году.
+6
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+3
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Адриана
Уточните пожалуйста, а как надо бороться за эту самую " гордость страны".
+6
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DeGrig
Абсолютно права. Тут больше шуму только изза того, что это дочь Тутберидзе. А так фигуристы весьма среднего класса. не думаю, что они что-то выиграют в итоге.
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Raduga
Это что за совчиха?
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Iuliia Timofeyeva
Достойные слова достойнейшего человека
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DeGrig
Ответ Katerina Sunny
Сказал бы кто Ивановой, что уже съездили третьей парой на ОИ в 2022 году.
они попали туда в результате жесточайшего давления на федру от Тутберидзе ), сколько им грибовали, так никому и никогда не грибовали.
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Алина Бель
Ответ asusp527
Эта " тетенька" 2кратная ОЧ. У меня всё.
ну и что???? то, что она когда-то сто лет назад прыгнула и прогнулась лучше других - дает ей право указывать как жить - мне, девисам, моим детям? бред какой-то... что у людей в головах ... мрак...
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фуфырка
Сама то на мир ездила. Ненавижу таких.
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девочкитакиедевочки
Можно подумать что потеря потерь🫣😱🤫 ах да , еще кое- куда ветер.
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Алина Бель
Ответ DeGrig
они попали туда в результате жесточайшего давления на федру от Тутберидзе ), сколько им грибовали, так никому и никогда не грибовали.
бедная федра... :)))
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