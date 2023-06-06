Губерниев о Дэвис и Смолкине: «Я не считаю переход предательством. Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше, особенно в нынешние времена»

Теги сборная России танцы на льду Дмитрий Губерниев переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Губерниев призвал не считать предательством переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии.

Ранее Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые выступают в танцах на льду, представляли Россию.

«Ну, если подтвердили [переход], то пожелаем им удачи! Я не считаю предательством переход спортсменов, рыба ищет, где глубже, человек – где лучше, особенно в нынешние времена. Перешли, и дай им бог!

Стоит ли ожидать большего количества переходов фигуристов в ближайшее время в связи с ситуацией? Ну, уже давно стоит ожидать большего количества переходов, надо быть к этому готовым, вопрос в том, хотят ли нас там видеть, если спортсмены уезжают, я этому не удивляюсь, могу пожелать им только удачи, это предательством я считать не буду», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это произошло?

«Переезд в США сблизил нас». Дэвис и Смолкина отпускают из России – а как все начиналось?

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14 комментариев

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Кошка Матраскина
во всей этой ситуации меня напрягает лишь один момент: почему разрешили уйти Девисам, но не разрешили Чиризано. Все остальное придирки.
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Максим Медов
Я бы еще мог понять, если бы они сразу перешли в Грузию, но помня как их тащили трактором в сборную России, сметая всё и вся на пути.... Плюс это непрозрачная история с нахождением в США, якобы проблемами с билетами, визами, грин-картами, без ясных ответов.... Ответы его отца в чисто еврейском стиле "а мы тут не причем, просто кушаем мацу и двигаем плечом..". Теперь это выглядит даже не пошло, а банально по-предательски. Это как либералы убегая из России в Израиль, вдруг все вспомнили, что они еврейского происхождения. Зато до этого громко кричали "Мы уууские люди, патитоты станы..."
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Рав. Зильберман
Даже губашлепу спустили методичку. Работайте братья
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Неволяшка
Нельзя не учитывать, что над международным судейством Лакерник теперь не хозяин, а отношение к Тутберидзе из-за Валиевой все еще скверное. В России плюшки им бы обеспечили, а так теперь сами-сами.
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
У фанатиков ТШТ переход фигуриста от их любимого тренера к другому считается страшным смертным грехопадением, "виновный/ая" клеймится печатью предательства и в их глазах навсегда останется нерукопожатной персоной.
А тут пара-участник ОИ перешла выступать за другую федерацию и сразу же сменился курс партии. Комментарии в риторике "жизнь одна и карьера тоже одна, правильно перешли" и "Их слишком много хейтили, правильно перешли" сыпятся как рис из порванного пакета 😆
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Ir2019
Ответ Ёжик_в_тумане
Чиризано участвовал в Гран При России, ФФКР проводила эти Гран При взамен международных соревнований. Следовательно получается, что Чиризано год без соревнований не провел. Отсидит до осени и его отпустят, кому он нужен его здесь держать.
А то,что им тренеров заморских оплачивали это не в счёт?
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Ir2019
Как ещё ТАТ не позвонили! Она же точно знает, что они приедут на соревнования, как только смогут...ну, там денег на билеты наскребут... А из Грузии, при хороших сапогах, и пешком дойти можно)
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Биатлонная зима
Так можно все пары разбазарить по миру ради продолжения карьеры, а потом что?
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Viks
Не предательство. НО в период боевых действий и мобилизации трудоспособные граждане, покидающие страну, могут вполне считаться дезертирами.
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Lala M
Ответ Кошка Матраскина
во всей этой ситуации меня напрягает лишь один момент: почему разрешили уйти Девисам, но не разрешили Чиризано. Все остальное придирки.
Объяснили уже 250 тысяч раз, а вас все удивляет
0
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