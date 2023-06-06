Губерниев о Дэвис и Смолкине: «Я не считаю переход предательством. Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше, особенно в нынешние времена»
Губерниев призвал не считать предательством переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии.
Ранее Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые выступают в танцах на льду, представляли Россию.
«Ну, если подтвердили [переход], то пожелаем им удачи! Я не считаю предательством переход спортсменов, рыба ищет, где глубже, человек – где лучше, особенно в нынешние времена. Перешли, и дай им бог!
Стоит ли ожидать большего количества переходов фигуристов в ближайшее время в связи с ситуацией? Ну, уже давно стоит ожидать большего количества переходов, надо быть к этому готовым, вопрос в том, хотят ли нас там видеть, если спортсмены уезжают, я этому не удивляюсь, могу пожелать им только удачи, это предательством я считать не буду», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
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А тут пара-участник ОИ перешла выступать за другую федерацию и сразу же сменился курс партии. Комментарии в риторике "жизнь одна и карьера тоже одна, правильно перешли" и "Их слишком много хейтили, правильно перешли" сыпятся как рис из порванного пакета 😆