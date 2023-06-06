Загитова и Далалоян проведут разминку для участников забега на Петербургском международном экономическом форуме
Алина Загитова и Артур Далалоян проведут разминку для участников забега на ПМЭФ.
Забег «Мы вместе» пройдет 15 июня в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума. Дистанция составит 5 км.
Перед началом забега состоится церемония открытия Спортивных игр ПМЭФ, после которой пройдет разминка с участием Загитовой и Далалояна.
Загитова и Далалоян – олимпийские чемпионы по фигурному катанию и спортивной гимнастике соответственно.
Загитова, Матыцин, Карякин и Ксения Шойгу выступят на Петербургском международном экономическом форуме
Алине успеха на ПМЭФ!
А потом ещё работа на форуме целый день.
Удачного дня Алине и Артуру .
Что вас так расстраивает.