Загитова и Далалоян проведут разминку для участников забега на Петербургском международном экономическом форуме

Алина Загитова и Артур Далалоян проведут разминку для участников забега на ПМЭФ.

Забег «Мы вместе» пройдет 15 июня в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума. Дистанция составит 5 км.

Перед началом забега состоится церемония открытия Спортивных игр ПМЭФ, после которой пройдет разминка с участием Загитовой и Далалояна.

Загитова и – олимпийские чемпионы по фигурному катанию и спортивной гимнастике соответственно.

Загитова, Матыцин, Карякин и Ксения Шойгу выступят на Петербургском международном экономическом форуме