Загитова и Далалоян проведут разминку для участников забега на Петербургском международном экономическом форуме

Теги Бег сборная России спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике женское катание Артур Далалоян Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова и Артур Далалоян проведут разминку для участников забега на ПМЭФ.

Забег «Мы вместе» пройдет 15 июня в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума. Дистанция составит 5 км.

Перед началом забега состоится церемония открытия Спортивных игр ПМЭФ, после которой пройдет разминка с участием Загитовой и Далалояна.

Загитова и Далалоян – олимпийские чемпионы по фигурному катанию и спортивной гимнастике соответственно.

Загитова, Матыцин, Карякин и Ксения Шойгу выступят на Петербургском международном экономическом форуме

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26 комментариев

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mtoo
Отличные новости!
Алине успеха на ПМЭФ!
+23
-11
+12
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AllaS
Разминка очень ранняя в 6 утра на Исаакиевской площади .
А потом ещё работа на форуме целый день.
Удачного дня Алине и Артуру .
+14
-4
+10
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Lubov Anikina
Алина и Артур, олимпийские чемпионы, спортивные, подтянутые, успешные. Кому, как не им, проводить такое мероприятие. Успехов Алине на форуме.
+18
-9
+9
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fillette
Ответ Lubov Anikina
Значит, не заслужили
Тем более, в статье по поводу предыдущего мероприятия написали" что все знают Бузову и Алину Загитову". И Губер, конечно, клоун, но даже он обострять свои отношения с Алиной больше не рискует ). Алина становится звездой уже и вне ФК и с этим, кажется, страждущим ее убрать в Ижевск, уже поздно что-то делать )).
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+8
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Lubov Anikina
Минусяторы уже набежали. Ну конечно, как вам пережить это? Не в корсете поглаживает себя,а участвует в спортивных мероприятиях.
+14
-7
+7
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Rush
Ответ Gemma157
Загитова прям как свадебный генерал. Все возят ее по всяким малозначительным мероприятиям.. Хотя сама она это гордо называет "проектами" 😆
Вы так сильно озабочены активностью Алины.
Что вас так расстраивает.
+9
-2
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Lubov Anikina
Ответ Savardus
Для представителей Талибана, как в прошлом году? Вот для таких участников?)
Футбольные фанаты первыми на ветках об Алине отмечаются😂
+8
-2
+6
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chespo
Ответ Gemma157
Загитова прям как свадебный генерал. Все возят ее по всяким малозначительным мероприятиям.. Хотя сама она это гордо называет "проектами" 😆
Вот уже и ПМЭФ стал малозначительным мероприятием 😂, ну вашу-то никуда не зовут, можете и дальше кастрюли рекламировать…
+5
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+5
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Lubov Anikina
Ответ 22somebody22
Щербакова и Сотникова тоже ОЧ.Тоже спортивные и подтянутые.
Значит, не заслужили
+9
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Lilek Li
Ответ закрыт по беспределу
"Каждому по факту Надо бегунов размять, Подбодрить палату, Песню Зиверт промычать..."
ты находишь это смешным? паяц))
+4
-1
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Rush
Ответ 22somebody22
Щербакова и Сотникова тоже ОЧ.Тоже спортивные и подтянутые.
Щербакова поёт прямо в машине.
+4
-2
+2
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anyen
Ответ Lubov Anikina
Футбольные фанаты первыми на ветках об Алине отмечаются😂
Отрабатывают, видимо.
+2
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Марк Терентьев
Ответ papadok
Это очень ответственное задание. Несомненно, только Алина способна с ним справиться. Мы не сомневаемся, она хорошо разомнет участников ПМЭФ.
Нет,это позитивное и спортивное мероприятие для успешных,деловых людей. Алина,как раз,такая
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Марк Терентьев
Ответ Gemma157
Загитова прям как свадебный генерал. Все возят ее по всяким малозначительным мероприятиям.. Хотя сама она это гордо называет "проектами" 😆
ПМЭФ малозначительный проект? 😏 Аффирмации?
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Oeva
Ответ Lubov Anikina
Значит, не заслужили
Лига ставок - официальный партнер забега, поэтому разминку перед забегом проведут амбассадоры Лиги ставок Алина и Артур. Другим ОЧ активности пусть организовывают их спонсоры-рекламодатели, при их наличии, по своим возможностям.
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Марк Терентьев
Ответ 22somebody22
А Алина чем?Купленным курсачом?
У тебя купила что ли? Почем?
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chespo
Этот день у Алины будет очень насыщенным, такая ранняя разминка и потом еще участие в форуме, пусть все сложится удачно, успехов во всем.
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Lubov Anikina
Ответ varick
Загитову еще куда-то приглашают, после того треша что она устроила на пробеге?
Там Загитова одна бежала? Или вы слепы и никого, кроме неё, не видите?
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