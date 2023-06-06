Борзаковский об отсутствии борьбы в забеге фигуристок: «Фигурное катание – это шоу. Так было задумано»

Теги Бег сборная России Юрий Борзаковский женское катание Алина Загитова Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Фигурное катание

Юрий Борзаковский высказался об отсутствии борьбы в забеге фигуристок на Никольской.

Накануне Камила Валиева, Алина Загитова, Софья Акатьева и Аделия Петросян приняли участие в забеге на 60 м в рамках Недели легкой атлетики в Москве. Они пробежали трусцой весь забег, а перед финишем остановились.

Фигуристки попытались пересечь финишную черту одновременно, но Акатьева заступила чуть раньше, остальные места распределились по фотофинишу.

«В каждом профессиональном спорте есть элемент шоу. Фигурное катание – это шоу. Так было задумано», – сказал олимпийский чемпион в беге на 800 м.

Акатьева, Валиева, Загитова и Петросян пробежали трусцой «Забег на Никольской» и остановились перед финишем, победу отдали Софье

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21 комментарий

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asusp527
Ответ Роман Волков
Так делать нельзя было. Если взялись то надо бежать. Вслед за ними Ягудин Не побежал. Это был Шоу-Забег! А побежал только один Шахматист Карякин, вот он Молодец. В следующий раз надо приглашать тех кто Будет Бежать. Смотреть на это было как-то Противно.
Карякин -настоящий спортсмен . Уважение!
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Алексей Токарев
Мне больше нравятся соревнования а не шоу.
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Alien
дядя, шоу может быть разным - ярким, оригинальным, интересным, или скучным, дешёвым, разочаровывающим
да, задачу по привлечению внимания они выполнили, но есть и другая составляющая, собственно - само шоу, и в плане зрелищности, вчера было плохое шоу
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мистер бин
Просто если бежать по настоящему, то многое станет понятно.
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Роман Волков
Так делать нельзя было.
Если взялись то надо бежать.
Вслед за ними Ягудин Не побежал.
Это был Шоу-Забег! А побежал только один Шахматист Карякин, вот он Молодец.
В следующий раз надо приглашать тех кто Будет Бежать.
Смотреть на это было как-то Противно.
+5
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мистер бин
Ответ asusp527
А что , можно спросить?
Кто в какой физической форме находится. У кого где и что перевешивает.
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Rush
А кто хочет соревнования фигуристок посмотреть - добро пожаловать на каток, на старты.
А кто хочет фигуристок увидеть на льду сейчас то на каток.
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unknownman
Сочувствую зрителям. Их же не в хоккей играть заставляли, бегать то они умеют, могли и по настоящему это сделать.
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Rush
Тол ко фигуристки интересуют?
Комментаторы с гитарой вышли на старт.
Алексей Ягудин с почти танцами.
...
Соревнования у легкоатлетов были!!!
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А сразу сказать, конечно, нельзя было что они там просто фейсами посветить. .
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Lizbet
шоу и спорт - разные вещи. Значит, надо было их выпустить перед забегом на "разогрев" толпы.
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Алексей Токарев
Ответ Владислава Крюкова
Там много соревнующихся спортсменов было. Легкоатлетов.Забег девушек был всего 20 секунд. А новостей, как будто кроме них там и не было никого.
Мне интересны соревнования именно этих девушек. Хоть в ФК, хоть в беге, хоть в рыбалке.
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Rush
Какие молодцы 4 наши фигуристки.
Полный стадион спортсменов легкоатлетов и бегали на разных стартах.
И футболисты с шахматистами бегали.
Но только о них о четырёх девушках все пишут и пишут.
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Rush
Ответ Alien
дядя, шоу может быть разным - ярким, оригинальным, интересным, или скучным, дешёвым, разочаровывающим да, задачу по привлечению внимания они выполнили, но есть и другая составляющая, собственно - само шоу, и в плане зрелищности, вчера было плохое шоу
Шикарное было шоу.
Девочки ровненько и красиво бежали и все как один остановились у финишной черты, отдав первенство имениннице.
Молодцы красавицы.
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Rush
Ответ asusp527
Шоу- это зрелище. А вышли 4 девушки (.с титулмми, одна даже со скандальным) и прошагали до черты, потом встали и вразнобой ее перешагнули. В чем здесь зрелище? Какая Аделия мелкая, Валиева огромная, Акатьева тоненькая?
И навели шороху.
О легкоатлетах забыли
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