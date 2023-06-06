Борзаковский об отсутствии борьбы в забеге фигуристок: «Фигурное катание – это шоу. Так было задумано»

Юрий Борзаковский высказался об отсутствии борьбы в забеге фигуристок на Никольской.

Накануне Камила Валиева, , и приняли участие в забеге на 60 м в рамках Недели легкой атлетики в Москве. Они пробежали трусцой весь забег, а перед финишем остановились.

Фигуристки попытались пересечь финишную черту одновременно, но Акатьева заступила чуть раньше, остальные места распределились по фотофинишу.

«В каждом профессиональном спорте есть элемент шоу. Фигурное катание – это шоу. Так было задумано», – сказал олимпийский чемпион в беге на 800 м.

Акатьева, Валиева, Загитова и Петросян пробежали трусцой «Забег на Никольской» и остановились перед финишем, победу отдали Софье