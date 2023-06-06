Борзаковский об отсутствии борьбы в забеге фигуристок: «Фигурное катание – это шоу. Так было задумано»
Юрий Борзаковский высказался об отсутствии борьбы в забеге фигуристок на Никольской.
Накануне Камила Валиева, Алина Загитова, Софья Акатьева и Аделия Петросян приняли участие в забеге на 60 м в рамках Недели легкой атлетики в Москве. Они пробежали трусцой весь забег, а перед финишем остановились.
Фигуристки попытались пересечь финишную черту одновременно, но Акатьева заступила чуть раньше, остальные места распределились по фотофинишу.
«В каждом профессиональном спорте есть элемент шоу. Фигурное катание – это шоу. Так было задумано», – сказал олимпийский чемпион в беге на 800 м.
Акатьева, Валиева, Загитова и Петросян пробежали трусцой «Забег на Никольской» и остановились перед финишем, победу отдали Софье
да, задачу по привлечению внимания они выполнили, но есть и другая составляющая, собственно - само шоу, и в плане зрелищности, вчера было плохое шоу
Если взялись то надо бежать.
Вслед за ними Ягудин Не побежал.
Это был Шоу-Забег! А побежал только один Шахматист Карякин, вот он Молодец.
В следующий раз надо приглашать тех кто Будет Бежать.
Смотреть на это было как-то Противно.
А кто хочет фигуристок увидеть на льду сейчас то на каток.
Комментаторы с гитарой вышли на старт.
Алексей Ягудин с почти танцами.
...
Соревнования у легкоатлетов были!!!
Полный стадион спортсменов легкоатлетов и бегали на разных стартах.
И футболисты с шахматистами бегали.
Но только о них о четырёх девушках все пишут и пишут.
Девочки ровненько и красиво бежали и все как один остановились у финишной черты, отдав первенство имениннице.
Молодцы красавицы.
О легкоатлетах забыли