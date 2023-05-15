ISU вновь открыл прием заявок на проведение ЧЕ-2024 после отказа Венгрии от турнира. Дедлайн – 26 мая 2023 года

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию ISU Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) повторно открыл прием заявок на проведение чемпионата Европы 2024 года.

Об этом сообщается на сайте организации. Всем заинтересованным сторонам предлагается подать заявки до 26 мая 2023 года.

Изначально турнир должен был пройти в Венгрии с 22 по 28 января 2024-го. В итоге страна отказалась принимать соревнования из-за влияния конфликта на Украине на экономику и цены на энергоносители.

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5 комментариев

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Дудабот Уно
Пора ЧЕ в Азии провести. Был же в Таллине Чемпионат четырех континентов.
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jonnysilverhand01
Давайте на Донбассе проведём чемпионат !
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And-Rover
В штаб-квартире ООН проведите лучше.
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Елена Валежникова
Ответ Дудабот Уно
Пора ЧЕ в Азии провести. Был же в Таллине Чемпионат четырех континентов.
В Азии есть желающие?
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