Александр Лакерник: «Не ожидал такого решения от Венгрии. Провести чемпионат Европы в России нереально в силу политических причин»
Александр Лакерник заявил, что отказ Венгрии от проведения ЧЕ стал для него неожиданным.
Чемпионат Европы-2024 по фигурному катанию должен был пройти в январе в Будапеште, но из-за финансовых проблем венгерская федерация отказалась от турнира.
– Не ожидал такого решения от Венгрии. Прискорбно, что им пришлось принять такое решение из‑за финансового положения.
Я был уверен, что Венгрия сможет провести турнир на высоком уровне.
– Несколько людей, причастных к российскому фигурному катанию, говорят, что было бы неплохо провести этот турнир у нас. Как думаете, это возможно?
– Это нереально в силу политических причин, – сказал почетный вице-президент ISU.
«Все европейские члены ISU могут подать заявки на проведение чемпионата Европы по фигурному катанию, после этого будет определено место, где состоится турнир», – приводит слова Лакерника «Матч ТВ».
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Такое ощущение, что это Чемодан без ручки, а Бросить жалко.
Надо Евро-Субсидии странам выдавать, чтобы хоть кто нибудь его провёл.🤦♂️