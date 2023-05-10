Александр Лакерник: «Не ожидал такого решения от Венгрии. Провести чемпионат Европы в России нереально в силу политических причин»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию ISU Александр Лакерник Фигурное катание

Александр Лакерник заявил, что отказ Венгрии от проведения ЧЕ стал для него неожиданным.

Чемпионат Европы-2024 по фигурному катанию должен был пройти в январе в Будапеште, но из-за финансовых проблем венгерская федерация отказалась от турнира. 

– Не ожидал такого решения от Венгрии. Прискорбно, что им пришлось принять такое решение из‑за финансового положения.

Я был уверен, что Венгрия сможет провести турнир на высоком уровне.

– Несколько людей, причастных к российскому фигурному катанию, говорят, что было бы неплохо провести этот турнир у нас. Как думаете, это возможно?

– Это нереально в силу политических причин, – сказал  почетный вице-президент ISU.

«Все европейские члены ISU могут подать заявки на проведение чемпионата Европы по фигурному катанию, после этого будет определено место, где состоится турнир», – приводит слова Лакерника «Матч ТВ».

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5 комментариев

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Зойч
Ответ Алексей Земелин
Мешок зелени завезли, что бы возврат наших венгры проллобировали, но и тут кинули. Никогда такого не было и вот опять ...
Кто кого кинул? Кто куда мешок привёз? Вы бредите или курите что-то?
+7
-1
+6
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Anna Stefan
Нам вообще-то ИСУ запретил проведение международных соревнований. Впрочем, даже если бы было можно, нафик нам надо этот ЧЕ.
+3
-1
+2
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Роман Волков
Без России этот Чемпионат Европы – Нафиг никому не нужен.
Такое ощущение, что это Чемодан без ручки, а Бросить жалко.
Надо Евро-Субсидии странам выдавать, чтобы хоть кто нибудь его провёл.🤦‍♂️
+8
-7
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