Александр Лакерник: «Не ожидал такого решения от Венгрии. Провести чемпионат Европы в России нереально в силу политических причин»

Александр Лакерник заявил, что отказ Венгрии от проведения ЧЕ стал для него неожиданным.

Чемпионат Европы-2024 по фигурному катанию должен был пройти в январе в Будапеште, но из-за финансовых проблем венгерская федерация отказалась от турнира.

– Не ожидал такого решения от Венгрии. Прискорбно, что им пришлось принять такое решение из‑за финансового положения.

Я был уверен, что Венгрия сможет провести турнир на высоком уровне.

– Несколько людей, причастных к российскому фигурному катанию, говорят, что было бы неплохо провести этот турнир у нас. Как думаете, это возможно?

– Это нереально в силу политических причин, – сказал почетный вице-президент .

«Все европейские члены ISU могут подать заявки на проведение чемпионата Европы по фигурному катанию, после этого будет определено место, где состоится турнир», – приводит слова Лакерника «Матч ТВ».

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