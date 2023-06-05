Жулин о переходе Дэвис и Смолкина: «Грузинская команда однозначно усилилась с приходом такой пары»

Теги танцы на льду Александр Жулин переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Александр Жулин высказался о переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Не удивлен такому исходу. Только время может показать, пойдет ли это на пользу Диане и Глебу.

Единственное, у пары теперь появился шанс выступать на международных соревнованиях. Плюсом, насколько я понимаю, они сейчас проживают в Америке.

Но грузинская команда однозначно усилилась с приходом такой пары», — сказал Жулин.

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4 комментария

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Gemma157
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Да, такие катальщики к ним перешли, точно теперь команда хоть куда!
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Ross-79
Жулин обычно, когда комментирует, всегда не обходится без гадостей. А здесь что? Сказать нечего?
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Назар Игорь
Ну перешли и перешли, закрывайте тему. Ещë пол-года будут мусолить.
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