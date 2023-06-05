Жулин о переходе Дэвис и Смолкина: «Грузинская команда однозначно усилилась с приходом такой пары»

Александр Жулин высказался о переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Не удивлен такому исходу. Только время может показать, пойдет ли это на пользу и .

Единственное, у пары теперь появился шанс выступать на международных соревнованиях. Плюсом, насколько я понимаю, они сейчас проживают в Америке.

Но грузинская команда однозначно усилилась с приходом такой пары», — сказал