Жулин о переходе Дэвис и Смолкина: «Грузинская команда однозначно усилилась с приходом такой пары»
Александр Жулин высказался о переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.
«Не удивлен такому исходу. Только время может показать, пойдет ли это на пользу Диане и Глебу.
Единственное, у пары теперь появился шанс выступать на международных соревнованиях. Плюсом, насколько я понимаю, они сейчас проживают в Америке.
Но грузинская команда однозначно усилилась с приходом такой пары», — сказал Жулин.
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