«Запрашивали ли Дэвис и Смолкин переход? Ха-ха! Откуда вы взяли такую херню?» Слова Елены Чайковской 2 июня, когда релиз уже был оформлен («СЭ»)

Елена Чайковская заявила, что не комментирует переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

«Никаких комментариев я не даю. Запрашивали ли Диана Дэвис и Глеб Смолкин переход в другую федерацию? Ха-ха! Откуда вы взяли такую херню?

Не звоните мне по этим поводам, я занята. Не могу с вами развлекаться», – сказала Чайковская, которая является главным тренером сборной России по фигурному катанию.

Исполком Федерации фигурного катания России, на котором был одобрен запрос на переход Дэвис и Смолкина в Грузию, состоялся 25 мая.

Федерация фигурного катания России одобрила переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии