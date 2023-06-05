«Запрашивали ли Дэвис и Смолкин переход? Ха-ха! Откуда вы взяли такую херню?» Слова Елены Чайковской 2 июня, когда релиз уже был оформлен («СЭ»)

Теги Елена Чайковская танцы на льду переходы сборная Грузии Спорт-Экспресс Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Елена Чайковская заявила, что не комментирует переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

«Никаких комментариев я не даю. Запрашивали ли Диана Дэвис и Глеб Смолкин переход в другую федерацию? Ха-ха! Откуда вы взяли такую херню?

Не звоните мне по этим поводам, я занята. Не могу с вами развлекаться», – сказала Чайковская, которая является главным тренером сборной России по фигурному катанию. 

Исполком Федерации фигурного катания России, на котором был одобрен запрос на переход Дэвис и Смолкина в Грузию, состоялся 25 мая.  

Федерация фигурного катания России одобрила переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии

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17 комментариев

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Jessi
Мне страшно за наше ФК. Будет цирк, блат и беспредел со спятившими функционерами почтенного возраста
+16
-3
+13
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bezsugar
Как неприятна Чайковская. Хабалистая речь как из подворотни( Впрочем, как и у всей фк-элиты🤮
+8
-2
+6
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Viks
Борзота и наглость старой врушки.
+4
0
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Ксевитт Никкель
Мда, культура так и прёт...
+5
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Кирилл Павлюченко
После "такой херни" Чайковскую надо назначить министром культуры.
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garovatat
Ну Чайковская и выражается однако! "Але, это прачечная? Хреначечная! Министерство культуры!" Но вообще конечно забавно что Главный тренер сборной не в курсе таких вопросов
+3
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Svetlana Yablonskaya
Это отвратительно. И сам факт, и то, что она позволяет себе такое поведение.
+3
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Кирилл Павлюченко
-Откуда вы взяли такую херню?! - сказала Чайковская и добавила, - Можете отнести мои слова в банк.
+2
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мистер бин
Главное деньги на карточку капают. Вот как можно испортить свою репутацию на старости лет.
+2
0
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JinDos
Если она на самом деле так сказало, как же это быдлянско, ей Богу!
+2
0
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bezsugar
Ответ Jessi
Мне страшно за наше ФК. Будет цирк, блат и беспредел со спятившими функционерами почтенного возраста
Да так всегда было. Просто сейчас время такое, что ничего не утаишь) а раньше они свои делишки втихаря проворачивали, сообщая уже только итоги.
+2
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justbored
🤣
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Лариса Стародубцева
Вот и верь про справедливость от нашего ФФКР .Они двойные стандарты
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Анастасия Внукова
Слова истинной баронессы
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Svetlana Yablonskaya
Ответ JinDos
Если она на самом деле так сказало, как же это быдлянско, ей Богу!
На самом деле, есть аудио. Сперва не поверила своим ушам
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Додик Аксель
Как из анекдота про прачечную...
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Toba Door
Наша федра состоит из кому за 70 давно, они не уйдут сами, а только вперёд ногами, бабло там немерено
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