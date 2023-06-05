Минюст Грузии о предоставлении гражданства Дэвис и Смолкину: «Если будет соответствующее обращение, мы проведем организационную работу»
В Минюсте Грузии высказались о предоставлении гражданства фигуристам Дэвис и Смолкину.
«В Грузию может приехать каждый, у кого есть право на это.
Что же касается вопроса предоставления гражданства, как вам известно, согласно конституции, окончательное решение принимает президент Грузии. Я не смогу вмешиваться в ее компетенцию.
Если будет соответствующее обращение, то мы, естественно, проведем соответствующую организационную работу», — заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе.
#Этериможет
По-королевски жить не запретишь.
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