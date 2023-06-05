Минюст Грузии о предоставлении гражданства Дэвис и Смолкину: «Если будет соответствующее обращение, мы проведем организационную работу»

В Минюсте Грузии высказались о предоставлении гражданства фигуристам Дэвис и Смолкину.

«В Грузию может приехать каждый, у кого есть право на это.

Что же касается вопроса предоставления гражданства, как вам известно, согласно конституции, окончательное решение принимает президент Грузии. Я не смогу вмешиваться в ее компетенцию.

Если будет соответствующее обращение, то мы, естественно, проведем соответствующую организационную работу», — заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе.