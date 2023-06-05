Минюст Грузии о предоставлении гражданства Дэвис и Смолкину: «Если будет соответствующее обращение, мы проведем организационную работу»

Теги переходы сборная Грузии ТАСС Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

В Минюсте Грузии высказались о предоставлении гражданства фигуристам Дэвис и Смолкину.

«В Грузию может приехать каждый, у кого есть право на это.

Что же касается вопроса предоставления гражданства, как вам известно, согласно конституции, окончательное решение принимает президент Грузии. Я не смогу вмешиваться в ее компетенцию.

Если будет соответствующее обращение, то мы, естественно, проведем соответствующую организационную работу», — заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе.

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14 комментариев

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Кирилл Павлюченко
Я так понимаю, что Дэвис и Смолкин были включены в сделку по возобновлению авиасообщения между Грузией и Россией.
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Иван Иванов
А прямое авиасообщение с Грузией восстановили тоже из за ДС?
#Этериможет
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Ёжик_в_тумане
Серьёзно уже и до Минюста дозвонились? Следующий звонок президенту? Жила себе тихо и спокойно ФФКГ никого не трогала, никому не была интересна, но пришли ДС... и понеслось.
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Gemma157
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Наглость второе счастье
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Юра Плисецкий
Похоже из Грузии чиновники оформят командировку в США сделать Девисам гражданство.
По-королевски жить не запретишь.
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Светлана Менова
Так у Диши есть гражданство Грузии, а у Смолкина есть гражданство Израиля. Вот, федерация ФК Грузии об этом пишет.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Ty3xf5kRVuKzcQHEWKfe5r24kd7M1fQnRL9awfdURkroESSiZwgQNxGjg3UCnPgVl&id=100064858834258&mibextid=Nif5oz
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chespo
А меж тем, Лапидарность со ссылкой на грузинскую федерацию, пишет, что у Дэвис уже есть грузинское гражданство, а у Смолкина - израильское, то есть попытки перехода в Израиль тоже предпринимались.
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Lapo Elkann
Ну если президент подписал Метелкиной, паркман, Сафиной , Казаковой и Губановой, то какие препятствия могут быть с ДС ?.
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Tatiana Klm
Сначала в сборную взяли, а потом гражданство будут запрашивать?
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Инна1945
Лучше б за Украину. Там и катать не надо. Завернулись в флаг и выйграли бы всё. Маман не продумала.
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Viks
Поясняю. В Грузию за видом на жительство или за паспортом полетит только Дэвис. Смолкин не может выехать из США, да ему и не нужен Вид на жительство в Грузии. А для ИСУ достаточно грузинского документа одного из партнёров.
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Ёжик_в_тумане
Ответ chespo
А меж тем, Лапидарность со ссылкой на грузинскую федерацию, пишет, что у Дэвис уже есть грузинское гражданство, а у Смолкина - израильское, то есть попытки перехода в Израиль тоже предпринимались.
Израиль паспорта уже по почте рассылает? Однако. Ну ладно Грузинский паспорт Диане мама привезла, там по доверенности расписалась и привезла. Но Израиль...
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