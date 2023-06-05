Бестемьянова о переходе Дэвис и Смолкина: «Громкие фразы «Мы отдаем» и тому подобные... Они у нас что, на цепи сидят? Разве они крепостные?»
Наталья Бестемьянова высказалась о переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.
«Я не знаю, когда наших спортсменов допустят к международным соревнованиям, и каждый из них решает, что и как он делает. Каждый сам решает свою судьбу в спорте, он имеет на это право.
А громкие фразы «Мы отдаем» и тому подобные... Они у нас что, на цепи сидят? Разве они крепостные? Тем более что девочка вообще родилась в Америке», — сказала Бестемьянова.
Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это произошло?
Через год федерация его так же легко отпустит, как ДС?
Вот это сказала, лучше бы молчала