Бестемьянова о переходе Дэвис и Смолкина: «Громкие фразы «Мы отдаем» и тому подобные... Они у нас что, на цепи сидят? Разве они крепостные?»

Теги танцы на льду Наталья Бестемьянова переходы сборная Грузии Р-Спорт Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась о переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Я не знаю, когда наших спортсменов допустят к международным соревнованиям, и каждый из них решает, что и как он делает. Каждый сам решает свою судьбу в спорте, он имеет на это право.

А громкие фразы «Мы отдаем» и тому подобные... Они у нас что, на цепи сидят? Разве они крепостные? Тем более что девочка вообще родилась в Америке», — сказала Бестемьянова

Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это произошло?

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Brokkoli
Ну да, это же не Чиризано, родившийся в Италии. Всем фигуро-катательным бомондом за родную душу вписались
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Brokkoli
Ответ ABCflo
А он за Италию собирается выступать? Вроде за Чехию. Которая выступает против российских спортсменов на международных соревнованиях.
Ну и Дэвисы не за родную Америку
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Свободу Чиризано
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Brokkoli
Ответ ABCflo
У Дианы грузинские корни.
Ага, в корнях все дело
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ливия
Ладно, а как это с Дарио тогда работает?
Через год федерация его так же легко отпустит, как ДС?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
Ответ ABCflo
У Дианы грузинские корни.
Корни - это не гражданство. Насколько я знаю, даже Этери грузинка только наполовину, так что в данном случае корни - слабоватый аргумент.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Ответ Voronok
Отсидит как положено и свободен.
Блатные отсидели? Они весь сезон стипендию как члены сборной получали
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
У нас дифференцированный подход в данном вопросе. Одним мона, а другим низзяяя...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ Ливия
Ладно, а как это с Дарио тогда работает? Через год федерация его так же легко отпустит, как ДС?
Видимо, если и Дарио в России не появится. А то потом доказывай, что на тебя ФФКР ничего не успела потратить.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беня_Финитас
манифест вышел 3-го марта 1861-го года , но отменить до сих пор забыли . Наташа , ты разве не в курсе ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мария Коваленко
Если не крепостные, то почему остальных кто хотел не отпустили.
Вот это сказала, лучше бы молчала
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Voronok
Ответ Александр Шульгин
Свободу Чиризано
Отсидит как положено и свободен.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anfitan
как отпустить? а две недели отработки!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toba Door
Ответ Brokkoli
Ну да, это же не Чиризано, родившийся в Италии. Всем фигуро-катательным бомондом за родную душу вписались
этери всех прибрали начиная чинуш из федры кончая кремлевскими, убрала флаг, не пошла на встречу с президентом, всё проглатили, ещё премии и звании дали
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mishar Plus
Ответ Беня_Финитас
манифест вышел 3-го марта 1861-го года , но отменить до сих пор забыли . Наташа , ты разве не в курсе ?
манифест вышел, но до россФК манифест не довели. этот манифест только до тенниса доведен в России по моему.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий