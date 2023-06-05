Иоланда Чен: «Наши зрители и федерация не особо рассчитывали на пару Дэвис – Смолкин. Что нам расстраиваться!»

Теги танцы на льду Иоланда Чен переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Комментатор Иоланда Чен высказалась о переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Наши зрители, тренерский штаб и федерация не особо рассчитывали на пару ДэвисСмолкин. Они толком и в сборной-то не были. Что нам расстраиваться!

Для них — это выход, шаг вперед. Сборная Грузии сейчас прогрессирует, у них сбалансированная команда. И им будет проще выступать на международной арене.

Грузия для продолжения карьеры — оптимальный вариант», — сказала Чен. 

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8 комментариев

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Orange carrot
Всего лишь на ои прокатились, а так и в сборной толком не были🤣
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Лека-Лека
Мы не особо рассчитываем на комментарии Иоланды Чен на тему фигурного катания.

И вот нате вам- расстроила.
+4
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Veronika spuria
А их больше никто и не брал, кроме Грузии.
+1
-1
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Ольга Ив
Очень хочется услышать начальника "танцевального цеха", товарища Железнякова, а то он привык кидаться громкими фразами. Вот хочется услышать его мнение, но что-то тишина....
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Алеся Ткаченко
В сборной толком не были,но на ОИ съездили
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Brokkoli
Бомонд не уставал нахваливать эту парочку, есть же вью и трансляции. А по оценкам от лидеров не сильно отставали на наших стартах. Во как не рассчитывали
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Syndycate
Ответ Ольга Ив
Очень хочется услышать начальника "танцевального цеха", товарища Железнякова, а то он привык кидаться громкими фразами. Вот хочется услышать его мнение, но что-то тишина....
Он говорит лишь то, что ему Тутберидзе позволяет)
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