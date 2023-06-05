Иоланда Чен: «Наши зрители и федерация не особо рассчитывали на пару Дэвис – Смолкин. Что нам расстраиваться!»

Комментатор Иоланда Чен высказалась о переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Наши зрители, тренерский штаб и федерация не особо рассчитывали на пару – . Они толком и в сборной-то не были. Что нам расстраиваться!

Для них — это выход, шаг вперед. Сборная Грузии сейчас прогрессирует, у них сбалансированная команда. И им будет проще выступать на международной арене.

Грузия для продолжения карьеры — оптимальный вариант», — сказала Чен.