Иоланда Чен: «Наши зрители и федерация не особо рассчитывали на пару Дэвис – Смолкин. Что нам расстраиваться!»
Комментатор Иоланда Чен высказалась о переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.
«Наши зрители, тренерский штаб и федерация не особо рассчитывали на пару Дэвис – Смолкин. Они толком и в сборной-то не были. Что нам расстраиваться!
Для них — это выход, шаг вперед. Сборная Грузии сейчас прогрессирует, у них сбалансированная команда. И им будет проще выступать на международной арене.
Грузия для продолжения карьеры — оптимальный вариант», — сказала Чен.
И вот нате вам- расстроила.