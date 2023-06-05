Депутат Свищев о переходе Дэвис и Смолкина: «Мы не говорим, что это предательство. Но Россия делает огромные усилия, чтобы создать условия для спортсменов»

Депутат Свищев призвал не считать предательством переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступают в танцах на льду. Об их переходе сообщила главный тренер сборной России Елена Чайковская.

«С одной стороны, их можно понять. У ребят карьера, и будущее, и желание, и амбиции. Другой вопрос, что есть твоя страна, которая вложила силы, деньги, время. Есть твои школа, тренеры и твои товарищи по команде, которые в большинстве своем планируют выступать за Россию.

Более того, нужно понимать, что Россия переживает сложные времена, но этот период закончится. И, конечно, здесь очень много зависит от взглядов спортсмена на будущее. Планируешь ли ты связать его с Россией? Здесь многое зависит от патриотизма и отношения к родине.

Мы не говорим, что это предательство. В обычной ситуации к смене спортивного гражданства я отношусь нормально. Потому что есть спортсмены, которые приходят к нам, есть те, кто уходят под флаги других стран. В основном это больше связано с житейскими ситуациями, чаще всего со сменой семейного положения.

У нас есть представители разных стран, которые приняли спортивное гражданство РФ. И мы хорошо к этому относились и болели за них, как за наших. Но сейчас другая ситуация, спортсменам надо немного продержаться, потому что страна делает огромные усилия для того, чтобы создать условия для спортсменов», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.