Алексей Горшков: «Отсутствие Смолкина не повлияет на развитие танцев на льду и вообще фигурного катания в России в связи с той ситуацией, которая есть»

Алексей Горшков заявил, что уход Дэвис и Смолкина не повлияет на развитие танцев на льду в России.

«Меня другие вопросы интересуют. Отсутствие или присутствие не повлияет на развитие танцев на льду и вообще фигурного катания в России в связи с той ситуацией, которая есть.

Я думаю, что для нашей сборной гораздо важнее какие-то текущие и действительно серьезные проблемы, чем обсуждать вот эту тему.

Год не выступали, мы не знаем, в каком они состоянии сейчас. О чем мы говорим, вообще не понимаю», – заявил тренер танцоров на льду.