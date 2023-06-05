Алексей Горшков: «Отсутствие Смолкина не повлияет на развитие танцев на льду и вообще фигурного катания в России в связи с той ситуацией, которая есть»

Теги Алексей Горшков сборная России танцы на льду Р-Спорт Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Алексей Горшков заявил, что уход Дэвис и Смолкина не повлияет на развитие танцев на льду в России.

«Меня другие вопросы интересуют. Отсутствие или присутствие Глеба Смолкина не повлияет на развитие танцев на льду и вообще фигурного катания в России в связи с той ситуацией, которая есть.

Я думаю, что для нашей сборной гораздо важнее какие-то текущие и действительно серьезные проблемы, чем обсуждать вот эту тему.

Год не выступали, мы не знаем, в каком они состоянии сейчас. О чем мы говорим, вообще не понимаю», – заявил тренер танцоров на льду. 

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7 комментариев

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Андрей Красин
Даже боится фамилию Дэвис произносить) Смолкин наверное сам с собой катается, как Гамлет с тенью.
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Delirium
Ответ La Gushka
Пока что отсутствие всех российских никак не сказывается на мировом ФК. Наоборот, всё приходит в гармонию, никаких выскочек. И борьба намного обостряется притом!
Как же не сказывается, когда в призы раз за разом попадают люди, которых на пьедестале стоять не должно? Ну а борьба- да, каждый старт загадка, осилит ли хоть кто-то 3-3 приземлить или нет?!!
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fewral
Надо же, дочу даже не упомянул. Вот она их всех там имеет...
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Viks
Отсутствие гласности в ФФКР повлияет. И семейственность.
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Юра Плисецкий
Действительно, о чем мы говорим? Тренер по танцам не знает, в какой форме члены его сборной.
И платили сущие копейки, даже на билет не хватало.
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