Лайшев о прерванной победной серии учениц Тутберидзе: «Этери Георгиевна – гений, все девчонки – великие и мы должны быть им за все благодарны»

Президент высказался о прерванной победной серии фигуристок из группы Этери Тутберидзе.

Сегодня на этапе Гран-при России в Москве победу одержала Елизавета Туктамышева – ученица Алексея Мишина. , которая тренируется в группе Тутберидзе, заняла третье место.

– Тутберидзе – гений, все девчонки – великие и мы должны быть им за все благодарны. Уверен, что все будет хорошо.

– На этом этапе Гран‑при не удалось собрать полные трибуны. Почему?

– Времена сейчас непростые. Я могу только сказать, что наши болельщики в фигурном катании самые лучшие и мы всегда благодарим их за поддержку, – сказал Лайшев.

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