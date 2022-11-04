Ренат Лайшев: «Плющенко за последнее время вырос как тренер. То, что у него побеждают только юниоры – естественный процесс»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил тренерские успехи Евгения Плющенко.

Сегодня на этапе Гран-при России в Казани среди КМС победила ученица Плющенко Софья Титова.

«Конечно Евгений за последнее время вырос как тренер. Можно быть великим спортсменом, а вот погрузиться в работу тренера – это ежедневный труд, минимум по шесть часов на льду, и Евгений об этом знает. То, что под его руководством побеждают только юниоры – естественный процесс.

Мы смотрим на все происходящее как на кино. А в жизни бывает: стал человек чемпионом Москвы, и для него это лучший результат. Он с этим результатом живет, он самодостаточен. Другой стал серебряным призером Олимпийских игр, но не выиграл золото, и его всю жизнь это гложет.

Есть тренер, который готовит юниоров и не может готовить мастеров. А мастеров может готовить другой тренер. Например, Тутберидзе. Она – гениальный селекционер. Она отбирает девочек-спортсменок, это мало кому дано в жизни.

Некоторые занимаются только детско-юношеским спортом, потому что им это дано. Самое тяжелое – это быть детским тренером, провести спортсмена от начальной скамейки до мастерства.

Муравьева – очень хорошая спортсменка и очень талантливая, но в последнее время в российской сборной фантастическая конкуренция. Позавидовала бы любая страна. Потому и обрушились на нас вот эти неприятности от международных федераций. Полное бескультурье МОК (Международного олимпийского комитета) по отношению к нашим замечательным спортсменам.

Евгению же я хочу пожелать удачи. Сейчас мы должны все вместе объединиться и формировать наших фигуристов и фигуристок, несмотря на санкции», – сказал Лайшев.

Ренат Лайшев: «До «Самбо-70» у Тутберидзе не было таких результатов. Это исключительно заслуга нашей школы»